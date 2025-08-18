El incendio de Jarilla (Cáceres), de 130 km, obliga a evacuar casas en El Jerte

Continúan las evacuaciones por los incendios en Extremadura, ahora en el Valle del Jerte. El avance del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), con un perímetro de 130 kilómetros, ha obligado a evacuar esta madrugada varias casas diseminadas en el Valle del Jerte.

Según ha informado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en las redes sociales, las evacuaciones afectan a viviendas ubicadas en la ladera norte de los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.

El fuego ha arrasado ya más de 11.000 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los mayores incendios registrados en la región en los últimos años.

Permanecen evacuadas las poblaciones de Rebollar y Gargantilla, así como varias casas periféricas de Hervás, población que continúa confinada.

En paralelo, el incendio de Aliseda a obligado a evacuar viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523.