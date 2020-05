Paco González cuenta qué emisora le llamó y quién intentó parar su despido de la Ser hace diez años

Se han cumplido diez años de la salida de Paco González de la Ser. El 12 de mayo de 2010 se preparaba para dirigir el Carrusel Deportivo para contar la final de la Liga Europa que el Atlético jugaba en Hamburgo contra el Fulham. Por los teléfonos móviles de los enviados especiales empezó a correr la noticia que se confirmó al comenzar el programa.

Paco González ha desvelado en la Cope algunos detalles de su salida de la Ser en el día del décimo aniversario. “No es que me echaran, es que me prohibieron subir a coger las cosas de mi cajón”, cuenta. Al ahora director de Tiempo de Juego le impidieron la entrada en el edificio de su antiguo y mientras un notario levantaba acta en la puerta por allí pasaron algunos de sus ex compañeros.

Uno de ellos fue José Ramón de la Morena, que le confesó que había llamado la noche anterior al consejero delegado de la Ser, Augusto Delkáder, para convencerlo de que no despidieran a González. Pero las diferencias eran ya insalvables. Habían comenzado por la sanción a uno de los miembros de su equipo en la retransmisión de la Superbowl y estallaron con los planes de la cadena para cubrir el Mundial de Sudáfrica en 2010, que pasaban por que González no viajara a cubrirlo en directo para hacer una gira en espacios públicos durante los partidos de España.

“Lo va a hacer tu prima la coja", fue la respuesta de González que le valió el despido. “No era la mejor expresión, pero bueno...”, dice ahora Paco en los micrófonos de la Cope. Y cita a Vicente del Bosque: “Lo que sucede conviene”. Aunque reconoce que aquellos días fueron “traumáticos”.

También cuenta Paco González que la primera cadena en llamarle fue Punto Radio, ya desaparecida. “Al día siguiente nos llamó ya José Luis Sainz, que entonces era consejero delegado de Vocento, y Petón y yo nos fuimos a comer con él. Dos días después teníamos la primera oferta, que era coral”. Ahora la Cope emite por la frecuencia que entonces ocupaba Punto Radio.

El director de “El Partidazo”, Juanma Castaño, también contó cómo fueron para él aquellos días. “Es que a mí ni me echaron”, dice. “Yo estoy indignado porque tuve que llamar yo y me dijeron ‘no te preocupes, no vengas’. Me asociaron tanto a Paco que llegó un momento en que pensé ‘voy a llamar yo’ porque era colaborador, tenía que pasar una factura mensual y no sabía si pasar la de ese mes", explica. Le dijero que no la pasara.