La crítica de Carlos Sainz, el nuevo piloto de Ferrari, a la gestión política en la crisis del coronavirus de la que salva al alcalde Almeida

El hombre del día en el mundo del deporte en España es, sin duda, Carlos Sainz, y su flamante fichaje por Ferrari desde 2021. Hace menos de un mes, el 17 de abril, cuando se llevaba uno de confinamiento por el coronavirus, el piloto madrileño concedió una entrevista a este periódico en la que fue preguntado por dónde le gustaría correr en 2021. Esto respondía: "Es humano sentirse bien cuando la gente de tu sector reconoce tu trabajo y se pone en valor lo que estás haciendo. Hay muchos pilotos que acababan contrato este año y rumores siempre van a saltar. Creo que todo el mundo sabe lo contento que estoy en McLaren, confío muchísimo en el proyecto y en el grupo humano que hay detrás. Cuando firmé el contrato el verano pasado sabía que tenía por delante un reto importante. McLaren no pasaba ni muchísimo menos por su mejor momento y me tocaba liderar el equipo y esforzarme al máximo para desarrollar un buen coche. Creo que el equipo y yo mismo estuvimos a la altura de ese reto y dimos un paso importante en 2019. Ya dije que a principios de año hubo alguna conversación para renovar, pero ahora mismo está todo paralizado y tardaremos en ver movimientos. Respecto a la posibilidad de Ferrari prefiero no hacer comentarios sobre rumores. Yo estoy centrado en McLaren.

Ya se llevaban cuatro semanas de confinamiento y otra de las cuestiones a Sainz fue que si tuviera que destacar a alguna personalidad publica por su labor ejemplar en toda esta crisis, quién sería. Y el nuevo piloto de Ferrari no evitó la pregunta y se mojó: “Es difícil señalar a una única persona y, además, creo que no sería justo olvidarse del resto de gente que está haciendo un esfuerzo brutal para que salgamos de esto cuanto antes. Después de tantos días de confinamiento empieza a sonar como un tópico, pero para mí es importante no dejar de aplaudir el trabajo de sanitarios, policías, ejército, repartidores, camioneros, empresas de alimentación, agricultores... Gracias a ellos seguimos adelante. Yo que viajo mucho por el mundo, a veces a los españoles se nos tilda de desordenados, despreocupados y otros estereotipos que están muy lejos de la realidad y ahora lo estamos demostrando. Por no eludir la pregunta, a mí personalmente me está gustando la contundencia y el liderazgo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Es de los pocos políticos a día de hoy que habla de manera clara y directa, responde a las preguntas y aporta soluciones concretas. Por supuesto que cada uno podrá estar más o menos de acuerdo con lo que dice dependiendo de su ideología, pero yo creo que está dando la talla estos días tan complicados. Lamentablemente no me sale decir lo mismo de otros muchos políticos, demasiados de uno u otro color”.