Pepe Domingo Castaño ha pasado por el coronavirus y ahora está recuperándose a la espera de volver a la Cope cuando regrese el fútbol, “Voy mejorando pero me falta ese ‘puntín’ para estar como yo quiero”, ha ha dicho. “Yo por mí mañana estaba allí trabajandods. Creo que estaré antes del inicio de LaLiga, tendré que ir calentando…”, añadió en la Cope. “Te quedas sin fuerzas, la cabeza te explota, no duermes porque crees que te vas, no puedes comer, no tienes ganas ni de levantarte. Cuando llegas a ese punto, dices, esto se acaba”, contó.

“Fue muy, muy duro y mi mujer, igual que yo. Quiero brindar por la vida, por la gente buena y por esta mierda de políticos que tenemos”.

Estaba enfadado con la situación: “Es una vergüenza las mentiras que nos están intentando vender los políticos tanto del Gobierno como de la oposición. No nos merecemos esto, estoy muy quemado. Tenemos lo que nos merecemos. Los que son idiota lo serán toda la vida.””