“No somos gilipollas”, el mensaje a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de Pepe Domingo Castaño

Pepe Domingo Castaño volvió el domingo al estudio de la Cadena Cope y se reencontró con Manolo Lama y Paco González. Días atrás contó que había pasado el coronavirus: “El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta. Ahora me quedan unos cuantos días encerrado en mi habitación", aseguró. Además, mostró su emoción: “Nunca podré agradecer todo ese cariño”

En una entrevista en El Mundo, dispara contra los políticos. “Pablo Iglesias sigue siendo el que mejor lo aprovecha todo en su beneficio, lo bueno, lo malo y lo peor", asegura. "Lo de Carmen Calvo es un punto y aparte bastante fuerte, con manta incluida. Y Pedro Sánchez creo que ha batido el récord mundial de la mentira. Lo del ‘Saturday Night Sánchez’ no hay por donde cogerlo. Es la sublimación del “pregúntame lo que quieras y te responderé lo que me dé la gana”. Alguien debería decirle que los españoles (y las españolas, faltaría más) no somos gilipollas”.

