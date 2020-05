Luis Enrique habla de su marcha gratis del Real Madrid al Barcelona y de una anécdota con Nadal

Luis Enrique, el seleccionador español, concedió una entrevista a “Colgados del aro” en la que, de manera distendida, contestó a preguntas del hoy y del ayer. Respecto a la actualidad dijo que no siente “miedo” por él por la situación actual por el coronavirus, pero sí por lo que pudiera suceder a los demás.

Del pasado habló de su fichaje por el Barcelona, procedente del Real Madrid. “Me quisieron renovar, pero no llegamos a un acuerdo y tomé el camino que yo decidí. Firmé por cinco años, los cumplí y me marché”, aseguró. “El tercer año me llamaron para renovar y ahí se quedó. Quizá mi rendimiento no fue el necesario para convencerlos, yo era internacional, pero no un referente”, aseguró. Después llegó Capello al Real Madrid y se extrañó de que el asturiano se hubiera marchado gratis. “Fue gratificante para mí que un entrenador como Capello dijera que no podía entender cómo me había ido gratis”, aseguró Luis Enrique.

Ya en el Barcelona fue compañero de Miguel Ángel Nadal, el tío de Rafa, y ha contado cómo les dijo que tenía un sobrino que era muy bueno al tenis y que iba a llegar lejos. Ellos se lo tomaron con incredulidad. “Estás seguro”, le respondían, pero poco a poco vieron cómo se ha convertido en uno de los mejores de la historia. Es más, el actual seleccionador recordó que en el partido homenaje en Manacorvque enfrentó a la selección y a compañeros de Miguel Ángel jugó Rafa. “Y metió un golazo de volea que te cagas. Lo veías y decías: este tío podía haber sido también jugador de fútbol”, afirmó.