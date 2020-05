Nota perfecta para la Real Federación Española de Golf en Transparencia

La excelente salud de la que goza el sector del golf es, en buena parte, culpa de que la gestión que lleva realizando desde hace bastante tiempo la Real Federación Española de Golf es una de las mejores de nuestro país.

Esto ha quedado refrendado ahora en la tercera edición del Índice de Transparencia que elabora Transparencia Internacional España, en el que se miden 32 indicadores sobre información pública de las Federaciones Deportivas Nacionales y en el que el máximo organismo golfístico nacional ha obtenido un 100 sobre 100, números perfectos.

La RFEG, que ya obtuvo la máxima puntuación en la segunda edición, forma parte del grupo de treinta Federaciones Deportivas Nacionales que alcanzan el pleno de puntuación entre las 65 especialidades deportivas existentes en nuestro país.

Este Índice constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la sociedad de las Federaciones Deportivas y contempla una evaluación realizada entre los meses de julio de 2019 y enero de 2020, las Federaciones han logrado una mejora en la transparencia ofrecida a la ciudadanía, empleándose la misma metodología que en años anteriores.

Las 65 federaciones deportivas fueron evaluadas a través de 32 indicadores repartidos en cuatro áreas específicas: Información sobre la Federación; relaciones con los aficionados y el público en general; transparencia económica – financiera e indicadores de la Ley de Transparencia.

Según el informe, la puntuación media obtenida por las federaciones es de 94,28 puntos (sobre 100), una valoración notable para el conjunto de las evaluadas. Aún más positivo resulta apreciar cómo todas las federaciones han logrado, en cada edición, un progreso individual, tal como demuestran las evaluaciones independientes de cada una.

En esta ocasión, 30 federaciones lograron 100% de la puntuación, lo cual abarca casi la mitad de las instituciones evaluadas y duplica en número a aquellas que en la edición anterior lograron tal puntuación (solo 14 la consiguieron).

Transparencia Internacional España destaca asimismo el compromiso y concienciación que han mostrado las instituciones mediante la incorporación de mejoras en los estándares de la información ofrecida, ya que tras cada edición han logrado facilitar información más completa y accesible a sus federados y público interesado.

Uno de los datos que demuestra que las Federaciones han mejorado sus puntuaciones medias en la transparencia es que, en esta última edición (2019), solo una federación quedó por debajo de los 50 puntos, mientras que en la primera edición 32 federaciones obtuvieron una puntuación menor a los 50 puntos.

Los recursos de cada federación no han supuesto un impedimento o factor a tener en cuenta para mejorar la información ofrecida al usuario. Federaciones como la de Tiro con Arco, Golf, Piragüismo o Aeronáutica, si bien no son de las organizaciones que disponen de más presupuesto, logística o personal del conjunto de las federaciones participantes, en todas las ediciones han ocupado los primeros puestos del ranking, poniendo de manifiesto que una buena gobernanza e integridad deportiva no es una cuestión de estructura o recursos, sino de la voluntad y la conciencia en la necesidad del cambio.

No es casualidad que, en esta última edición, 53 de las 65 federaciones evaluadas hayan obtenido puntuaciones por encima de los 90 puntos, más de 80% de las organizaciones participantes, otro indicativo de la importancia que las federaciones nacionales están otorgando a estrechar y ampliar los lazos con los aficionados a través de la accesibilidad de la información.

En la primera edición, solo 6 de las federaciones evaluadas superaron esta marca, mientras que en la segunda el avance fue significativo: 36 federaciones superaron el 90% de la puntuación y en la tercera la mayoría alcanzó esa valoración.

Esto quiere decir que en la primera edición 9,2% de las federaciones logró los 90 puntos; en la segunda edición, lo alcanzó 55,4%, y en esta tercera y última edición, 81,5% del total superó los 90 puntos.

En la primera edición del Índice de Transparencia, elaborado en mayo de 2018, la Real Federación Española de Golf obtuvo una puntuación de 96 sobre 100, lo que situaba a la RFEG en el segundo lugar en el listado de puntuaciones obtenidas en ese momento. Posteriormente, en diciembre de 2018, la RFEG fue una de las catorce Federaciones Deportivas Nacionales que obtuvieron 100 puntos sobre 100.