Dembélé quiso seguir la recuperación de su lesión en Qatar... Y el Barcelona no le deja

Ousmane Dembélé fue operado el pasado febrero en Finlandia de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho, lo que le iba a tener de baja toda la temporada, de ahí que el Barcelona fichara a Braithwaite. El parón por el coronavirus ha abierto la posibilidad de que vuelva a jugar este año, aunque es difícil y sólo podría ser en la Champions, si es que se celebra, pues en la Liga ahora no tiene ficha. En la recta final de su puesta a punto, el extremo quería volver a Doha, en Qatar, para seguir con la recuperación, según adelantó RAC-1, pero la misma emisora informa de que el club no se lo ha permitido. También asegura que la intención del futbolista es seguir en el club, donde todavía no ha podido triunfar, impedido en parte por las continuas lesiones. Es el segundo fichaje más caro de la historia del Barça, con 105 millones fijos más variables. Estas han sido todas sus lesiones de azulgrana: