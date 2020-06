Una de las personalidades más controvertidas relacionadas con la NBA, Dennis Rodman, ha realizado un llamamiento a la calma después de los incidentes provocados por el asesinato de George Floyd en Mineápolis. Los altercados, los disturbios y las reacciones violentas han llevado al exjugador a publicar un vídeo en Instagram llamado a su manera a la calma: "La gente está pasando por un mal momento después del incidente de George Floyd. Está claro que es una mala situación y que la generación que ha salido a la calle es nueva, pero creo que alguien tiene que salir y decirlo claro: ‘Ey, chicos. ¿Por qué saqueáis? ¿Por qué robáis? ¿Por qué estáis creando más problemas?’. Es una mala situación, pero protestad de la manera correcta si es que vais a protestar. No tenéis que salir e ir quemando cosas, robando y provocando todas esas conductas, no somos unos putos animales. ¿Por qué nos estamos haciendo daño de esta manera? ¿Por qué no nos cogemos de la mano y vamos todos juntos?”. Rodman presume de ser amigo de Donald Trump.