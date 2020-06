La opinión más sincera de Pau Gasol sobre Michael Jordan

El jugador español de baloncesto Pau Gasol confesó haber visto la serie documental “The Last Dance” (‘El Último Baile’), que a lo largo de diez capítulos repasa la historia de los Chicago Bulls de Michael Jordan, uno de los equipos icónicos en la historia del deporte mundial, y explicó que es posible que se grabe “un segundo documental sin Michael”. La serie de ESPN y Netflix ha sido uno de los entretenimientos de Gasol en este confinamiento, la cual valoró como un “retrato muy subjetivo de Michael Jordan”. “Es muy de Michael, por eso ha generado controversia. Espero que haya un documental donde la presencia de Jordan sea mucho menor, con otra versión de lo que ocurrió aquellos años”, dijo en su ponencia ‘De la adversidad al aprendizaje’, celebrada este miércoles por la IESE Business School, en palabras que recoge Europa Press.

“He disfrutado mucho viéndolo y creo que va a haber un segundo ‘The Last Dance’ sin Michael Jordan y con todos los compañeros que no han salido. También con los que han quedado regular desde el punto de vista de Michael y veremos la repercusión que tiene”, añadió Gasol, que jugó contra Jordan en sus primeros años en la NBA. “Puedo decir que jugué contra mi ídolo, era el ídolo de los jóvenes de aquellos ’90 e inspiró a tantos y tantos adolescentes dentro de la pista. Jordan fue un icono global del deporte. Tuve la suerte de jugar contra él, estaba nervioso y me sentí más como un espectador alucinado por sus movimientos, que un rival. Tenía mucha clase aunque ya jugaba con 41 ó 42 años”, recordó Pau sobre la etapa de Jordan en Washington Wizards.

Para el internacional español es “interesante” poder “desmitificar esa figura de perfección” que representa Jordan en la serie documental “porque nadie es perfecto”. “Él no pretendía ser un ejemplo para nadie. ‘Si me admiras, pues bien, no pretendía ser un héroe para el mundo. Si te encajo, pues bien’. Jordan se dedicaba a su pasión y transmitió lecciones muy positivas. Por ejemplo, jugar cada partido como si fuera el último”, finalizó.