El colombiano Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1, explica en una entrevista con motorsport.com cómo ve la posible llegada de Fernando Alonso a Renault. “El problema de volver a Renault es que va a volver a lo que tenía en McLaren, que fue el motivo por el que se fue de la Fórmula 1, que él quería ganar. El único motivo para volver ahora es porque si no vuelve, ya no vuelve nunca. Y con la esperanza que de pronto Mercedes, para el próximo año, le diera alguna cosa. Pero Renault no lo va a firmar si no hay cómo. Si yo fuera Renault, iría otra vez por Nico Hulkenberg o algo así”, analiza.

Montoya ve otro problema más para el posible regreso de Alonso: “Ya serían dos años. Y no hay test. Si hubiera test como en mi época, es muy fácil porque uno da vueltas y vueltas. Hoy en día son tres días de tests y ya van a correr. Entonces es todo simulador. Eso depende de lo que él quiera hacer”.

En cuanto al futuro de Sebastian Vettel en la F1, después de anunciarse su marcha de Ferrari, el colombiano cree que solo pasa por Mercedes: “Para mí, en la posición de él, es irse para casa o para Mercedes. Todo depende de cuánto amor tenga todavía al automovilismo. Fernando es como yo, a él le gusta correr. A Fernando lo que le pongan, un triciclo que tenga motor, vamos a correr. Y así soy yo también. Uno no sabe cuánta pasión así tiene Vettel, de automovilismo en general o solo F1”.