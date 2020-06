La confesión de Toni Nadal: “Rafa nunca me pagó un euro”

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa, ha repasado en una entrevista con el medio suizo Blick la especial relación contractual que mantenía con el ganador de 19 grandes y lo duro que fue él en los entrenamientos. Prueba de ese nivel de exigencia es la anécdota que el actual entrenador de la Rafa Nadal Academy ha recordado del primer título de Rafa en Roland Garros.

“Nunca me pagó ni un euro, se lo pedí yo. Eso es lo que me permitió tener total independencia, si hubiera tenido que depender de su salario habría aceptado cosas que no estaba dispuesto a aceptar. Al no permitir que me pagara, compré mi libertad de expresión e independencia. El padre de Rafael y yo heredamos un negocio familiar y acordamos que él se encargaría de ello y yo del tenis. Podría haber sido menos duro con Rafael, y por supuesto que haría muchas cosas diferentes a las que hice, pero trabajé de acuerdo a mis principios y a mi sobrino no le fue nada mal”, ha reconocido Toni.

La exigencia ha marcado la relación profesional entre tío y sobrino y así lo ha reconocido Toni en Blick: “Le hice la vida muy difícil a veces. Organizaba entrenamientos mucho más largos de lo habitual, le obligaba a entrenar con bolas malas en pistas muy adversas. La verdad es que él fue el mejor alumno que podría imaginar. Su predisposición a aprender fue brutal y siempre entendió la dureza y la exigencia como un medio para obtener un fin. Con el tiempo, hizo suyas las altas demandas que yo le imponía cuando era niño. Un jugador debe hacer las cosas porque está convencido de ellas, no porque se le obliga”.

Prueba de esa exigencia es la anécdota que ha recordado después de ganar el primer Roland Garros: “Después de conseguir algo importante, siempre nos hemos centrado en el futuro. Después de ganar a Mariano Puerta, le dejé una carta en su habitación de hotel, desgranando todas las cosas que había hecho mal durante el torneo y le hice una lista con todos los jugadores españoles que habían ganado un Grand Slam, preguntándole si quería ser mejor que ellos o se conformaba ya”.

“Un entrenador debe saber cuándo es preciso ser exigente y cuándo debe contenerse. Cuando Rafael ha pasado por momentos complicados o ha dudado de sí mismo, siempre busqué darle motivación, ánimos e intentar fortalecerlo. Pero cuando las cosas van bien, siempre le pedí algo más. Vivimos en un mundo en el que la gente solo quiere divertirse, incluso cuando está entrenando, pero la vida no es solo diversión. a mayoría se frustra cuando las cosas no van bien y no están dispuestos a cambiar sus hábitos. El que necesita ser elogiado no va a mejorar nunca”, ha reflexionado Toni Nadal.

También ha destacado el carácter de Rafa y cómo ha sabido gestionar la fama: “Tiene un gran carácter, siempre hemos trabajado en eso porque el mal comportamiento conduce a problemas, tanto en la cancha como en la vida. Jamás habría tolerado que tirara una raqueta, pero tampoco describiría a Rafael como una persona humilde. Él sabe que es un gran tenista, pero lo que mejor sabe es que no debe sentirse especial por eso. Siempre ha sido lo suficientemente inteligente como para dejarse aconsejar por otros; eso es lo que ha hecho que la fama y el dinero no se le hayan subido a la cabeza”.