GP de Austria 2025, en directo hoy: decimotercera carrera del Mundial de MotoGP en Red Bull Ring

Marc Márquez llega a Spielberg en un estado de forma inmejorable tras encadenar cinco victorias consecutivas y llevarse la sprint

GP de Austria 2025, en directo hoy: decimotercera carrera del Mundial de MotoGP en el Red Bull RingAFP7 vía Europa PressEuropa Press
  • Sebastián Parra
La temporada 2025 de MotoGP está de vuelta. Tras un parón veraniego, la categoría 'reina' aterrizará en Austria para la 13º fecha del calendario. Una vez más, los pronósticos vuelven a situar a Marc Márquez como máximo favorito a la victoria. Sin embargo, el piloto de Cervera no registra muy buenos resultados históricos en el Red Bull Ring.

De hecho, este trazado es 1 de los 3 circuitos del actual calendario en los que el líder del Mundial nunca ha sido capaz de ganar, junto a Mandalika (Indonesia) y Portimão (Portugal).

GP de Austria 2025, en directo hoy: decimotercera carrera del Mundial de MotoGP, en vivo online

Pedrosa y KTM: fiesta en casa

Pedro Acosta y Brad Binder tienen la presión y motivación extra de correr frente a la afición local. El piloto español afirmó: "Estar en casa, correr para KTM, es algo especial. Queremos devolver el apoyo con un podio".

El control de estabilidad, protagonista técnico

Se estrena el nuevo sistema de control de estabilidad electrónico. Marc Márquez evalúa que nivelará el rendimiento en frenadas: "Afecta el ritmo, es interesante para el espectáculo y la igualdad". Sin embargo, mostró su descontento: "Para mí, está claro que cuanto más electrónica se introduce en la moto, menos diferencia marca el piloto. Es más fácil de conducir, lo probé en Aragón y en Malasia. Como piloto, no me gusta, pero al final, cada fabricante tiene un punto de vista diferente", concluyó.

Así llega el campeonato de pilotos

Clasificación tras el sprint: Marc Márquez (393pts) lidera, seguido por Álex Márquez (270), Bagnaia (213), Acosta (198) y Bezzecchi (186). Márquez amplía a 123 puntos su margen y Bagnaia se complica sus opciones de título.

Sprint electrizante: Márquez conquista el sábado

Marc Márquez ganó el sprint, sumando su duodécima victoria en esta modalidad este año. El podio lo completaron Álex Márquez y Pedro Acosta (KTM). Pecco Bagnaia sufrió una caída y sale rezagado en el campeonato.

Pole sorpresa: Bezzecchi lidera la parrilla

Marco Bezzecchi (Aprilia) saldrá desde la pole tras una clasificación trepidante: 1'28''060. Su objetivo es claro: "Sumar puntos es esencial, pero tengo ritmo para ganar". Álex Márquez y Pecco Bagnaia le acompañan en la primera fila.

El reto de Marc Márquez en tierras austriacas

El piloto español nunca ha ganado aquí y así lo reconoce: "Es un circuito especial y una cuenta pendiente. Este año llegamos en un gran momento y pelearemos por la victoria". El de Ducati parte cuarto y es favorito tras dominar el sprint.

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo de la carrera del GP de Austria 2025 en el Red Bull Ring de Spielberg. 👋🏻🏍️

