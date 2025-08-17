GP de Austria 2025, en directo hoy: decimotercera carrera del Mundial de MotoGP en Red Bull Ring

La temporada 2025 de MotoGP está de vuelta. Tras un parón veraniego, la categoría 'reina' aterrizará en Austria para la 13º fecha del calendario. Una vez más, los pronósticos vuelven a situar a Marc Márquez como máximo favorito a la victoria. Sin embargo, el piloto de Cervera no registra muy buenos resultados históricos en el Red Bull Ring.

De hecho, este trazado es 1 de los 3 circuitos del actual calendario en los que el líder del Mundial nunca ha sido capaz de ganar, junto a Mandalika (Indonesia) y Portimão (Portugal).

GP de Austria 2025, en directo hoy: decimotercera carrera del Mundial de MotoGP, en vivo online