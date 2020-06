A menos de una semana para que arranque la Liga Luka Jovic, Nemanja Maksimovic e Ivan Saponjic se han saltado el protocolo sanitario del campeonato. El jugador del Real Madrid, el del Getafe y el del Atlético se juntaron para hacer una barbacoa en casa de uno de ellos durante el pasado fin de semana y luego compartieron comida y baño en la piscina.

El delantero balcánico del Madrid fue el que compartió la primera imagen en las redes sociales. Se le podía ver sin guardar la distancia social requerida, sin mascarilla y, además, apoyándose en su pie lesionado. Ahí no aparecían los otros dos futbolistas, pero en posteriores imágenes ofrecidas por Deportes Cuatro se ve a los tres futbolistas serbios saltándose las normas sanitarias impuestas por LaLiga. Maksimovic y Saponjic es la primera vez en que se ven envueltos en una polémica así. No es el caso de Jovic, ya que el madridista se saltó el confinamiento hace meses para ir a ver a su novia a Serbia. En esta ocasión la excusa de Jovic es que al ser lesionado de larga duración no va a tener ningún contacto con sus compañeros de vestuario.