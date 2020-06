Pau Gasol no tiene claro su futuro. Tiene un deseo que es volver a jugar y cerrar su etapa en activo con la selección en los Juegos de Tokio. Los interrogantes surgen antes. Surgen para la próxima temporada y sobre el proceso de recuperación de su lesión que le tiene desde hace quince meses sin jugar. “Me encuentro bastante bien, tengo buenas sensaciones, pero todavía sigo esperando unas pruebas que confirmen que el pie está bien. La pandemia ha ralentizado el proceso, pero esto no es del todo negativo. Estoy más tranquilo para recuperarme. Veremos lo que ocurre, iremos paso a paso y con la intención de seguir avanzando. Mi primera idea es recuperarme y no pensar en situaciones específicas", afirmó en la presentación de la “Pau Gasol Virtual Academy by Santander”.

Y surgieron nombres propios de equipos con los que el pívot ha estado relacionado en algún momento de su carrera. “Cuando esté totalmente recuperado veremos cuál es la mejor situación. Es atractivo terminar en los Lakers o el Barça, pero hay que ver las posibilidades reales. Ver qué sería mejor para las circunstancias de ese momento. Tengo la mente abierta y quiero valorarlo de forma objetiva”, declaró. Apuntó a octubre o noviembre como el momento para tomar una decisión: “Si el hueso se cura y responde, ya sea en la NBA o en Europa, quiero volver”. Pau admitió que Barcelona es el lugar “que más sentido” tiene a nivel personal, por su familia y por haber comenzado su carrera en el club culé.