La derecha de Nadal es "como si viniera un camión a 200 km/h”

Paul Henri Mathieu fue un tenista francés que conquistó cuatro títulos y llegó a ser el 12 del mundo. Se enfrentó diez veces a Nadal y siempre perdió contra él. Sólo en tres de esas citas logró quitarle un set. Curiosamente siempre fue el primero, pero después el español remontó. Quizá la vez que más cerca estuvo de dar la sorpresa fue en la tercera ronda de Roland Garros 2006: 4 horas y 53 minutos de batalla para el 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 final. Mathieu ha participado recientemente en un directo de Instagram de “We are tennis” y definió de forma muy gráfica lo que se siente cuando eres el rival de Rafa y viene su golpe de derecha: “En tierra batida, nunca he sentido una pelota tan pesada como la de Nadal. Es indescriptible, uno tiene la impresión de que viene un camión a 200 km / h. Si no te anticipas al bote, no la puedes controlar”.

Una de las claves del gran golpe del ganador de 19 Grand Slams es el efecto que le da. Hace girar la bola en la dirección a la que se dirige, lo que provoca que al botar salga disparada hacia delante y hacia arriba, convirtiéndola en todo un peligro. Según un estudio que hizo Eurosport hace un par de años, el tiro de derecha de Nadal puede llegar a unas endiabladas 5.500 rpm, y normalmente llegan a 3600 rpm. Eso en tierra batida. En pista dura es un poco más directo y con menos efecto.