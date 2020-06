Emilio Butragueño (Madrid, 1963) disputó 12 temporadas en el primer equipo del Real Madrid, fue 69 veces internacional con la selección española y de todos los momentos vividos se queda con el día que le marcó cuatro goles a Dinamarca en octavos de final del Mundial de México'86 como su “día cumbre” en su carrera. Sucedió hace 34 años.

“Fue un día cumbre en mi carrera, pero siempre he visto todo desde un punto de vista del equipo, aunque fuera un gran día para mí, lo importante es que conseguimos el pase a cuartos de final”, aseguró en una entrevista con EFE

"Nos enfrentábamos a un equipo como Dinamarca que en ese momento era un candidato a ganar el Mundial y venía de una fase de grupos brillante habiendo ganado a Alemania 2-0 a Uruguay 6-1 y a Escocia 1-0. Ellos eran claros favoritos para mucha gente", prosiguió.

Butragueño recuerda con exactitud y cariño ese 18 de junio de 1986 en el que España venció 1-5 a Dinamarca con cuatro goles suyos.

“Empezaron bien el partido y se pusieron por delante en el marcador, pero tuvimos un golpe de suerte antes del descanso cuando ellos cometieron un error en una cesión al portero, la pelota quedó cerca del área, me anticipé y conseguimos empatar”, rememoró.

Hay una imagen de ese partido que salió por televisión y generó una grandísima polémica. El Buitre celebrando un gol y debajo: PSOE. Nunca se ha sabido si fue manipulación o un error.

"Los primeros diez minutos de la primera parte también fueron suyos, pero no lo aprovecharon para adelantarse en el marcador y nosotros conseguimos el 2-1 en un saque de esquina y a partir de entonces cambió el partido porque ellos se fueron más desesperadamente al ataque y aprovechamos los espacios para salir al contragolpe y generar mucho peligro", detalló.

"Pronto marcamos el 3-1 de un penalti que me hicieron a mí y en otro contragolpe marcamos el cuarto. Michel estuvo brillante en esa segunda parte. En los últimos minutos me hicieron otro penalti y me lo dejaron tirar a mí porque el partido estaba sentenciado y tenía la oportunidad de marcar cuatro goles en un Mundial, algo que no había hecho ningún jugador español, y mis compañeros querían obsequiarme con ese detalle", recordó.

Además, Butragueño cuenta una anécdota antes del encuentro, de como Michel, su compañero de habitación durante el Mundial del 86, influyó en su gran actuación: “Antes del partido, en la habitación, me dijo ‘nene tú juega arriba que es donde nos puedes ayudar más’ y más o menos le hice caso y cuando acabó el partido se me acercó y me dijo ‘no te das cuenta de que aquí el que sabe de fútbol soy yo’ y le contesté que había habido suerte”.