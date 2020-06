El atleta y los que no quieren regular el teletrabajo: “Eres tonto”

El atleta Roberto Sotomayor ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para expresar su opinión sobre la actualidad política y económica. En este caso se ha pronunciado sobre el teletrabajo y ha criticado a aquellos que les parece mal que se regule esta actividad por parte del Ministerio de Trabajo.

“Trabajas en casa, a veces haces horas de más. Pagas la luz y el intenet que le correspondería pagar a tu empresa. Pero a ti te parece fatal que la Ministra de Trabajo quiera regular el teletrabajo. No solo no te has enterado de nada, es que además también eres tonto”, ha escrito en Twitter.