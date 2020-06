La respuesta de Abascal, de Vox, a Jorge Javier (Kim Jong) Vázquez, que gusta a un futbolista

El presentador Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los personajes públicos que más presume de ir en contra de Vox. “Estáis confundiendo la libertad con dar aire al fascismo” dijo en su programa. “Es un discurso antidemocrático, fuera de la ley, discursos homófobos. No voy a consentirlo y me parece terrible que se le dé alas a esos tertulianos. Es un partido que me insulta”.

Y continúa: “Blanquear el fascismo es como justificar los asesinatos. Para mí es fascismo puro y duro y voy a intentar que nunca tengan voz en este programa y es un error que inviten a gente que les dan voz. Es como si estuviera falange”.

Al ex portero del Real Madrid Jesús Fernández le ha gustado, o por lo menos eso ha puesto en Twitter, la respuesta de Santiago Abascal

“Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoesy a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre”