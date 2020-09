La contundente respuesta de Kroos a si ve a Messi jugando en el Real Madrid

Toni Kroos fue preguntado en el podcast “Einfach mal Luppen”, que hace con su hermano cada dos semanas, por Messi, al que calificó como “uno de los mejores de todos los tiempos”, aunque para él Cristiano Ronaldo está por encima. “Si uno de esos jugadores ya no juega en el equipo rival, uno puede imaginarse que no lo consideramos como algo necesariamente malo. No voy a estar triste por eso. Messi lejos del Barcelona significa que al Barcelona le falta un arma total”, apuntó. Una de las preguntas fue si ve al argentino como compañero en el Real Madrid. “No creo que fuera capaz de hacer eso”, opinó. “Para decirlo en español, para hacer eso hay que tener cojones”, añadió. “Sin tener información”, prosiguió, asegura que su destino más probable sería el Manchester City y Pep Guardiola.