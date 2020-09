La bronca entre Abascal y Kichi: “Le han dado un zasca...”, por el nombre del estadio del Cádiz

El Ramón de Carranza, es estadio del Cádiz no se va a llamar más Ramón de Carranza porque la ley de Memoria Histórica, que asocia a Carranza al franquismo. El alcalde José María Gónzalez, Kichi, y el ayuntamiento propusieron que se mandaran nombre para luego votar. Lo nombres que más se citaron fueron, ocn más de 600, Ramón de Carranza y Carranza, es decir, quitar el nombre. Y después, ya llega el no va más: Francisco Franco y Santiago Abascal. Ninguno de los cuatro ha sido aceptado por el Comité.

Esto le ha parecido gracioso a Santiago Abascal:

“A Cádiz no le quitarán ni la memoria ... ni la guasa. Kichi, ¿no querías caldo? Toma dos tazas”, le escribió el dirigente de Vox al alcalde de Cádiz.

Y éste ha contestado: “Santiago Abascal pretende meterse conmigo en el día de hoy. Le iba a responder, pero, Don Jose Antonio @ElVeraLuque , le ha dado un zasca tan grande que se hubiera escuchado en todo el Imperio español, ese en el que nunca se ponía el sol. Pa que tú lo entiendas, Santi, picha”, dice.

Y esto es lo que le dice @ElVeraLuque a Abascal: " Lo que no le van a poder quitar a Cádiz son concejales de Vox porque NO HAY NINGUNO. A los gaditanos no nos quitarán la memoria.Por eso nos acordamos de cuando vosotros, franquistas (porque tú eres franquista) prohibísteis nuestro Carnaval.

O cuando por una negligencia del gobierno de tu querido general Franco,que según tu versión,era mejor gobierno que el actual, Cádiz un 18 de agosto de 1947 explotó, y ahí quedó la cosa, sin culpables, todo tapado por tu amado régimen dictatorial. (SIGUE)

Así que no te vengas arriba. Que en Cádiz te hayan propuesto tanta gente para nombrar al estadio, es ni más ni menos porque nos estamos cachondeando de tí (nunca perdemos la guasa). Si Carranza es el caldo, las dos tazas, según tú, son una: Franco y la otra: tú mismo. (SIGUE)

Cádiz es tan inteligente que propone irónicamente cambiar el nombre de un facha, por otro más facha. Y tú eres tan torpe que públicamente celebras ser parte del trío con Carranza y Franco. A cualquier demócrata se le caería la cara de vergüenza. Tú pones un tuit canallita...

Por eso te recomiendo que, si no quieres hacer el chufla, dejes a Cádiz tranquilo, picha.Aquí tenemos ya muchos tiros daos (3000 años de mestizaje) y llegado el momento nos cachondeamos de tí,de tu partido franquista y antidemocrático, de Carranza, Franco y de lo q haga falta."