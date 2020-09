Rafa Cabrera Bello, gran inspiración para los españoles en Zaudín Golf

En una charla entre el veterano Jordi García del Moral y el joven revelación, Ángel Hidalgo, aseguran que la lucha del golfista canario es un ejemplo a seguir por todos ellos, que viajan a los torneos compartiendo experiencias, habitación, comidas y cenas como hacían antes los golfistas de la época de Santi Luna, que también participa en el torneo.

Jordi García del Moral comentaba que ''está siendo un año muy bueno y muy positivo, las cosas por suerte están saliendo, hay que seguir trabajando y seguir sumando, porque aquí todos suman y obviamente todos quieren acabar primeros. A seguir trabajando y haciendo birdies. La clave de los resultados ha sido el trabajo y la paciencia. Es un deporte muy complicado, muy largo, no por trabajar te aseguras que los resultados van a salir, pero por suerte las cosas han cuadrado bien. Pude ganar en Italia después de un palo en el torneo anterior en Austria que acabé mal para no ganar el torneo. Tener paciencia y trabajar bien han sido la clave de la temporada, y en el siguiente torneo lo pude aprovechar bien.

Yo me hice profesional con 21 años, tengo 35. Llevaba un par de años sin jugar tan bien, lo he intentado, he seguido compitiendo. En el 2014-15 paré un poco más, que me dediqué a estudiar e hice un Master en Gestión y Dirección de campos; los dos últimos años compaginaba la enseñanza con la competición en Castellón pero este último año, desde enero decidí centrarme un año o dos para volver a competir; este es el primer año que vuelvo a estar centrado en la competición al cien por cien con el objetivo de volver al Circuito Europeo y mi sueño, como puede ser el de Ángel y de todos los que estamos aquí, es ganar en el Tour. Yo voy a seguir trabajando, voy a dar lo máximo de mi, todo lo que pueda y trataré de quedarme lo más cerca si no llego a ganar en el Circuito Europeo''.

