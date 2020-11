La gran bronca: Gabriel Rufián, Figo, Pitingo, Vox y el me gusta de Pepe Reina

Luis Figo y Gabriel Rufián son viejos conocidos en las redes sociales. Ya se han medido alguna vez y ahora han vuelto a hacerlo. Pero además, ahora con la presencia del cantante Pitingo. Su distancia ideológica es infinita y por eso cada vez que hay un tema polémico se lanzan los trastos a la cabeza y buscan ser más ingenioso que el otro para que en las redes sociales se hable de quién ha ganado el zasca.

Esta vez ha sido por los presupuestos, el acuerdo entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez y las palabras de Rufián de que iba a acabar con el dumping fiscal de Madrid, que ya provocó las críticas del ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes.

Primero fue Figo quien acusó a Rufián de chupar del bote y no preocuparse de las empresas que abandonan Cataluña en gran parte por las ansias de los independentistas. También le había criticado el cantante Pitingo: “Querido paisano, querido por decir algo. ¿Por qué no te vas con Puigdemont? Déjanos al resto de España vivir tranquilos. Vosotros a decorar con lazos que es lo vuestro y a chupar del bote”

Pitingo contra Rufián

Figo contra Rufián

Pero Rufián no es de los que no responde. Le gusta la polémica y no tardó en responder. Y sacó una de sus armas favoritos: la palabra Vox. Así quiso descalificar los ataques de Figo y de Pitingo, de un solo disparo: “Aquí el Ministerio de Cultura y Deportes de VOX te explica la negociación de Esquerra Republicana”, escribió en un mensaje encima de los del cantante y el futbolista.

La conversación no acabado ahí. Aún tiene un penúltimo episodio. La nueva respuesta de Figo para negar que su liberalismo política tenga algo que ver con el partido ultra que lidera Abascal: “Caro” diputado @gabrielrufian sigues mal informado, no tengo afiliación política, pero admiro y me identifico con los grandes gestores los cuales no te incluyo y no se lo que te molesto más se lo de dejares de chupar del bote o lo de las empresas que ya se fueron de Catalunya”.

A todo este, Pepe Reina, que también ha dejado muy clara su preferencia ideológica, dio un like, es decir, un me gusta a la frase de Figo contra Gabriel Rufián.