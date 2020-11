Carlos Suneson lidera en Playa Serena

En la lucha de birdies en que se ha convertido ostentar el liderato en el Campeonato de España de Profesionales Seniors, Carlos Suneson ha sido el mejor parado en una jornada en la que “no he jugado mejor que ayer, aunque haya hecho mejor resultado”. El golfista insular, tras el bogey en el 1 con que comenzaron los tres jugadores del partido estelar (Santiago Luna y Miguel Ángel Martín eran sus compañeros), desplegó una serie de aciertos que le proporcionaron seis birdies para acabar con 69 golpes.

Sin embargo, su alegría no llegaba por el resultado, sino simplemente por jugar: “He pasado casi tres años muy malos, con los dos hombros atrofiados y las dudas de los médicos sobre operar o no operar. Al final, me decidí por un fisioterapeuta y acerté de pleno. Salía llorando cada día de las sesiones, pero ahora estoy feliz porque puedo levantar los brazos y mantenerlos arriba, cosa que antes no podía hacer. Estaba atrofiado, como cualquier deportista que, de pronto, dejar de hacer cualquier tipo de ejercicio”.

Tras el canario, campeón de España de Profesionales Absoluto en 2008 y aspirante a su primer título senior, se encuentra un especialista en los Campeonatos de España: Santiago Luna. Elo golfista madrileño no tuvo una gran segunda vuelta, pero se mantuvo sobrio con siete pares y dos birdies en los segundos nueve hoyos, acabando el día al par del campo y a tres golpes de Suneson.

Campeón de España Absoluto en cuatro ocasiones y del título Senior dos veces, Santiago Luna aseguró tras su vuelta que “no me sentí cómodo en todo el día. Jugué desconfiado. Hice bogey en el 1 y luego fallé con el putt, así que me doy por contento con haber acabado al par del campo”.

La principal reacción del día, y mejor vuelta de la jornada, con 67 golpes, llegó de la mano del malagueño Víctor Casado, campeón de la prueba hace dos años, que sumó siete birdies y dos errores consecutivos en el 8 y 9. “He tenido unas sensaciones muy buenas, jugando muy bien y con equilibrio en el putt, porque he fallado algún, pero también he metido alguno largo. La verdad es que estoy jugando muy bien, como el primer día, aunque no logré hacer pocas”, manifestó tras sus segundos 18 hoyos que le llevan a postularse como aspirante al título en juego.

Así se resume la cabeza de una prueba en la que otros cuatro jugadores totalizan bajo el par después de 36 hoyos: Rafael Benítez (141), José Manuel Carriles, Ignacio Feliu y Miguel Angel Martín, los tres con 143.

Miguel Angel Martín, primer líder del torneo, ha soportado la cruz de la jornada, con quejas sobre un palo en concreto, el putt, y sobre el desarrollo general del día. Los birdies llegaron casi al final de la vuelta, en el 13 y en el 16, pero ya había acumulado cuatro bogeys y un triple bogey, en el 12.

“Cuando haces 38-39 putts es difícil hacer pocas. Sólo he metido un buen putt en el 16, pero no he jugado de desastre. El problema es que no he recuperado ninguna ocasión, he tirado un fuera de límites, he perdido una bola... y eso va sumando golpes. Mañana veremos. Todo puede ser, aunque me hubiese gustado estar más cerca del primer puesto...”, resumió el golfista onubense, con un amplio y brillante currículo deportivo al que sin embargo le falta este título.

José Antonio Salgado, sólido líder entre los Súper Senior

Por su parte, el gallego José Antonio Salgado se mantiene con firmeza como líder de la categoría Súper Senior (mayores de 65 años) que ya ganara el año pasado. En esta segunda jornada ha firmado quince pares y tres birdies, que constituye la mejor tarjeta del torneo, con 69 golpes, y es el único de esta categoría que se encuentra bajo par.

Ahora su principal rival, a 18 hoyos de la conclusión, es Emilio Rodríguez, autor de otra tarjeta bajo par, con 71 golpes, que le ha permitido ascender al segundo puesto, compartido con José Antonio Jiménez, ambos a siete golpes del líder.