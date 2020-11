Poder balear en el comienzo del Andalucía Costa del Sol

Desafortunadamente, la lluvia impidió que la mitad del plantel culminara la ronda inicial, que finalizará el viernes.

Las interrupciones no suelen ser oportunas ni bienvenidas, aunque hay excepciones en forma de respiro o de paréntesis que permiten replantear una situación. Sin embargo, seguro que las dos españolas más destacadas en la primera jornada del Andalucía Costa del Sol Open de España, las baleares Luna Sobrón y Nuria Iturrioz, se estarán preguntando qué habría sido de ellas en otras circunstancias.

A Sobrón, que ha podido finalizar su vuelta con un notable 70 (-2), se le acaba una temporada en cuyo cierre está brillando (con victoria en el LET Access Series y dos top 6 en los torneos del LET jugados recientemente en Arabia Saudí). En el camino de Nuria Iturrioz se ha cruzado la meteorología cuando ya había alcanzado la cuarta plaza con -2 y miraba hacia la líder después de solo diez hoyos. En cualquier caso, ambas tendrán en su mano prorrogar su momento dulce en la jornada del viernes.

“He luchado bastante la vuelta. Desde el tee no he estado muy fina, pero en lo demás y con el putt me ha ido bien”, resumía Sobrón, que explicaba las claves para afrontar con éxito el recorrido sur de Guadalmina en un día de lluvia.

“Es muy estratégico el campo. Hay que estar siempre en calle, porque está muy largo. Si fuera corto, bueno, pero tienes árboles en la caída del drive y si no coges calle se te puede complicar el hoyo. Además, los greens son pequeños. Si estás en green tienes opción de birdie todo el rato, pero si no tienes que hacer approach y putt continuamente”.

Hasta el aplazamiento decidido a las 16 h, Guadalmina ha aguantado bien el envite de la lluvia que ha caído durante gran parte de la noche y la mañana del jueves, y el drenaje ha funcionado de maravilla, ofreciendo una nobleza notable en los greens.

Además de las vueltas destacadas de Sobrón e Iturrioz, cabe reseñar la peleadísima vuelta de Patricia Sanz, estelar con el juego corto y el putter para terminar con un 71 que la sitúa en la zona noble de la tabla. Dentro de la línea virtual del corte (que superarán las 60 mejores y empatadas del torneo), 14 de las 18 jugadoras españolas presentes en la competición, entre las que está Azahara Muñoz, doble ganadora del Open, que de momento es trigésimo sexta con +2.

Con respecto a la escuadra internacional que ha acudido al único torneo del Ladies European Tour que se celebra este año en España, a un golpe de la líder, la finesa Sanna Nuutinen, están la escocesa Kelsey MacDonald y cierra el podio provisional la alemana Esther Henseleit, ganadora de la orden de mérito del circuito en 2019. Emily Kristine Pedersen, su virtual heredera, acecha con -2 después de solo 10 hoyos. Nuutinen pasaba de no tener claro si se podría jugar a liderar la competición en unas pocas horas.

“He jugado muy bien, y eso que los primeros nueve hoyos son complicados. Al levantarme, no tenía claro que pudiéramos jugar y calentamos a oscuras, pero salimos a tiempo y tampoco tuve margen para darle muchas vueltas. Salí a jugar y solo al firmar la tarjeta fui consciente de que había hecho menos cinco”, recapitulaba Nuutinen.

Como es lógico, las salidas del viernes se retrasarán algo más de dos horas para que dé tiempo a terminar la primera jornada y está previsto que la segunda vuelta comience a las once de la mañana.