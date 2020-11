Carlos Suneson, brillante campeón del Costa de Almería

El golfista canario, muy concentrado en la ronda final, que inició de líder, supo mantener su ventaja y evitar un playoff de desempate al que intentaron forzarle a lo largo de una última ronda apasionante Víctor Casado y Rafael Benítez, finalmente segundos ambos con un golpe más que el nuevo campeón de España en la clasificación final.

Se esperaba lluvia, pero la final se jugó en secano; se esperaba emoción, y de eso hubo bastante apoyada en un viento que hizo acto de presencia prácticamente durante toda la jornada, añadiendo un poco más de picante a la tensión del juego.

Carlos Suneson, quien ya destacara el año pasado, cuando acabó tercero, incluso asomando por el liderato, ha logrado una brillante victoria en el Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior, partiendo de líder en la ronda final y manteniéndose en cabeza a pesar de los fuertes ataques que recibió fundamente de dos jugadores: Víctor Casado y Rafael Benítez.

Por las medidas de seguridad a las que obligaba el Covid 19, esta vez no había pizarras en el campo, lo que privaba de referencias a los jugadores. Sin embargo, en esta ocasión, Carlos Suneson tenía la principal referencia en su mismo partido, ya que jugaba con Víctor Casado y Santiago Luna en el partido estelar.

Santiago Luna se despidió de la lucha por la cabeza con tres bogeys consecutivos del 5 al 7, pero Víctor Casado estaba jugando bien y limó la desventaja en dos golpes a mitad de recorrido, haciendo que Carlos Suneson tuviera que aplicarse con vehemencia en la defensa del primer puesto.

El canario dejó las maderas en la bolsa a partir del hoyo 15 y con hierros e híbridos solventó la papeleta de asegurar un nuevo título de campeón de España, ahora en categoría senior.

“Fue una jornada difícil, por el viento, pero supe contenerme. Me dije que si no me metía en líos podía ganar y ese fue el secreto. En el 9 tuve algo de suerte, a pesar de que acabé con bogey, pero en los segundos nueve me concentré en no cometer errores y aproveché las dos ocasiones que tuve de birdie. En el 18 tenía un putt muy difícil, porque era muy largo, de los que suelen acabar en tres putts, pero di un primer golpe muy bueno y dejé un putt final de un metro que convertí para evitar salir a play-off”, resumió con enorme satisfacción visible en su rostro el nuevo campeón de España de Profesionales Senior.

El golfista insular, que ganó la semana pasada el Campeonato de Canarias, no escatimó elogios para Víctor Casado, su compañero de partido, porque “es un gran jugador, que juega muy recto y no falla. Además, en estos greenes tan difíciles de patear se defendía muy bien porque pega a la bola muy sólido”.

Víctor Casado, campeón de la prueba en 2018 y aspirante al título durante gran parte de la pasada edición, volvió a lucir calidad y temple, aunque al final un golpe le separara de forzar un play-off. No obstante, no dejó de reconocer el mérito del campeón: “Es un fenómeno. Es un jugador del Tour Europeo, con eso ya está dicho todo”.

Sin embargo, a lo largo del día Víctor Casado albergó esperanzas de dar el vuelco a la clasificación hasta que llegó un bogey en el hoyo 10. Ahí se frenó su progresión y ya no pudo remontar, aunque acertó a recortar diferencias con tres birdies entre el 13 y el 16.

Empatado en segunda posición acabó Rafael Benítez, otro de los destacados del año pasado. En esta ocasión firmó la mejor tarjeta de la ronda final, con cuatro bajo par, escalando hasta rozar un play-off.

“La verdad es que no sabía cómo estaba en la clasificación, porque no había marcadores, pero estaba seguro de que estaría rondando los primeros puestos porque mi resultado era muy bueno, con un día bastante complicado de juego por el viento”, manifestó.

Tres birdies y un eagle limpiaron el bogey del hoyo 2, pero hubiese necesitado algo más que par en los últimos seis hoyos del campo.

Las buenas tarjetas finales de Juan Quirós, José Antonio Rozadilla y José Manuel Carriles, todos ellos con 69, permitieron que el torneo acabara con un total de nueve jugadores bajo par, entre los que también se incluyeron, además de los citados, Miguel Angel Martín, Ignacio Feliu y José María Buendía.

José Antonio Salgado reedita el título de campeón de España Súper Senior

En la categoría Súper Senior, ha repetido triunfo el gallego José Antonio Salgado, ganador el año pasado en Almerimar y también ahora en Playa Serena. José Antonio Salgado salió en la ronda final con siete golpes de ventaja sobre Emilio Rodríguez y supo mantenerse con comodidad en el liderato tras superar un serio bache al final de los primeros nueve hoyos que le hicieron perder cuatro golpes en tres hoyos, del 7 al 9.

Un birdie en el 10 le calmó definitivamente y cumplir el par en los ocho hoyos finales le proporcionó una victoria con cinco golpes de ventaja sobre Emilio Rodríguez, que le había arañado tres golpes a la ventaja inicial del día, recordando al jugador que ganó tres títulos consecutivos de este Campeonato de España de Profesionales Senior.

José Antonio Salgado reconoció que “me despisté en la primera parte”, quizá por la sustancial ventaja con que contaba, y el colmo fue en el hoyo 8, donde pegó a la bola que se había caído del tee y la mandó al agua. Un doble bogey para marcar la parte más negra de su recorrido, en el fondo una anécdota dentro de una actuación sobresaliente.