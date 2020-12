Emily Pedersen, tres de tres, en Guadalmina. Nuria Iturrioz segunda

La danesa lograba en el recorrido sur del Real Club de Golf Guadalmina su tercer triunfo consecutivo en el LET (cuarto de la temporada, sin contar la versión por equipos del Saudi Ladies International), algo que llevaba sin suceder desde que Marie-Laure de Lorenzi lo consiguiera en 1989 al ganar uno detrás de otro el Ford Ladies’ Classic, la Hennessy Ladies Cup y el BMW Ladies Classic. Además, no es la primera vez que gana en nuestro país, ya que en 2013 se impuso en la Copa de S.M. la Reina al imponerse a la sueca Linnea Strom en Pula Golf.

Por segundo día consecutivo, Pedersen comenzaba con solidez y cerraba la vuelta de manera espectacular, con cinco birdies en los siete últimos hoyos, un ritmo endiablado que dejó sin opciones a sus acreditadas rivales a raíz de un punto de inflexión muy concreto en su vuelta.

“En los primeros nueve hoyos le estaba pegando bien a la bola, pero no metía ni un putt y me empecé a frustrar. En el tee del 12 le dije a mi padre que teníamos que hacer unos cuantos birdies, y luego tuve suerte con el golpe entre los árboles y empezó la racha”, explicaba Pedersen. “El destino actuó en el hoyo 12 e hizo que me lo creyera un poco, porque me recuperé de un mal golpe y empecé a confiar en que podía volver a ganar”.

Por detrás, la aguerrida Nuria Iturrioz no encontró el camino del hoyo en la primera mitad del recorrido, pero mantuvo un apasionante duelo con la campeona en los siete compromisos finales, igualando todos los aciertos de la jugadora danesa con birdies de su propia factura. Al final, cuatro golpes la separaron de una Pedersen con la que compartió las cuatro jornadas y libró un mano a mano de gran nivel.

“Hay que darle la enhorabuena a Emily porque lo que ha hecho este año es espectacular, se lo iba diciendo ya en el 17. Yo estoy muy contenta con mi actitud, porque me he sabido mantener. Hoy ha sido un día complicado al principio, pero muy contenta porque lo he luchado y ha sido un poco más divertido”, resumía Iturrioz al final de su vuelta. “La verdad que lo entiendo, yo también tuve un momento dulce y ella le ha pillado ahora. Durante la cuarentena seguro que trabajó muy bien y mentalmente la veo muy bien. Que siga así, porque será un disfrute jugar con ella todos los años”.

Hasta la tercera posición escaló la amateur Ana Peláez, demostrando que va sobrada de calidad y desparpajo, y que el escenario profesional no le queda en absoluto grande. La del Rincón de la Victoria volvió a dar una exhibición de talento y garra, y no dejó que los nervios la atenazaran en una ocasión tan especial, ya que compartía uno de los partidos estelares de la jornada con una de sus referencias golfísticas, la sampedreña Azahara Muñoz. Su 67 final le permitió escalar hasta la tercera plaza y batir con creces otra marca histórica, ya que superó a Carlota Ciganda, otra de sus jugadoras icónicas, como mejor amateur en la historia del Open de España.

“El día ha sido supercompleto. He jugado un golf muy bueno, me he puesto a prueba jugando con Azahara porque son nervios que no conocía y que me ha encantado conocer, ya que los he sabido controlar. Creo que no puedo pedir mucho más”, resumía Peláez. “Con respecto al récord de Carlota, he cumplido un objetivo que no tenía y me siento muy feliz”.

También hay que destacar el gran papel desempeñado por Azahara Muñoz, ganadora del Open de España en dos ocasiones (la última en 2017, también en Guadalmina), sexta (y mejor española en la clasificación final en el orden de mérito) y por Luna Sobrón, novena (su tercer top ten consecutivo en el circuito).

Magnífico balance tanto en el ámbito deportivo como en el organizativo de este Open de España, con victoria de una gran estrella del panorama internacional, Emily Kristine Pedersen, cuatro españolas entre las diez mejores del torneo, y satisfacción de todas las entidades implicadas en su puesta en marcha.