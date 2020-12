Emily Kristine Pedersen se impone en el Orden de Mérito del LET

La mejor española en el ranking ha sido la malagueña Azahara Muñoz, sexta en dicha clasificación y también en el torneo finalizado el domingo 29 de noviembre en el Real Club de Golf Guadalmina. Por detrás, Nuria Iturrioz finaliza séptima en la Race to Costa del Sol y Luna Sobrón cierra su participación en la duodécima plaza, con lo que la temporada termina con tres españolas entre las doce primeras del ranking. Queda para 2021 la posibilidad de que una de las nuestras siga los pasos de Raquel Carriedo, Paula Martí y Carlota Ciganda, compatriotas que previamente se impusieron en esta clasificación en 2001, 2002 y 2012.

Emily Kristine Pedersen ha triplicado en puntos a su rival más cercana, sumando un total de 415.617,32 €. La danesa de 23 años, imparable durante toda la temporada, ha logrado cuatro victorias (cinco si se cuenta la variante por equipos del Saudi Ladies International) y otros tres top ten en doce torneos jugados, además de lograr su mejor resultado en un grande al finalizar undécima en el AIG Women’s Open.

Siguiendo los pasos de ganadoras de la talla de Laura Davies, Suzann Petersen, Annika Sorenstam, Georgia Hall y Carlota Ciganda, Pedersen se convierte en la segunda jugadora danesa que finaliza como líder en la lista de ganancias del golf profesional, algo que Iben Tinning logró en 2005.

“No me puedo creer que haya ganado la Race to Costa del Sol. Siempre ha sido uno de mis sueños y estoy contentísima de haber jugado bien y de haber ganado unos cuantos trofeos. Hubo momentos en que dudé de si volvería a recuperar mi juego, pero gracias al trabajo que he hecho con mi equipo nos hemos concentrado no solo en alcanzar el mismo nivel que tenía, sino en superarlo. Los últimos meses han sido impresionantes”, explicaba Pedersen.

Después de un comienzo de temporada discreto en Australia, Pedersen logró su primer top-ten en marzo en el Investec SA Women’s Open antes de que las restricciones por la COVID-19 obligaran a aplazar la competición.

La briosa jugadora danesa sumó un gran segundo puesto en la primera prueba celebrada una vez reanudada la temporada, el Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open, y luego terminó undécima en el AIG Women’s Open.

Después de alcanzar el primer puesto en la Race to Costa del Sol, Pedersen empezó a separarse de sus rivales al ganar el título del Tipsort Czech Ladies Masters, su primera victoria en el LET desde 2015.

Después de una tercera posición la semana siguiente en Suiza, Pedersen hizo historia en Arabia Saudí al firmar tres triunfos consecutivos en el Aramco Saudi Ladies International Powered by Golf Saudi y el Saudi Ladies Team International (tanto la versión individual como la pruebs por equipos).

Su victoria por cuatro golpes de margen en el Open de España le permitió alzar su cuarto trofeo (tres de ellos individuales) en tres semanas, una hazaña histórica.

Pedersen, que empezaba el año en el puesto 509 del Rolex Rankings (la clasificación mundial femenina), ya se encuentra afianzada entre las cien mejores de esta clasificación y tiene en el punto de mira jugar la Solheim Cup de 2021 en Toledo, Ohio.

“Es un orgullo para mí enarbolar la bandera del golf danés y he recibido un montón de mensajes de compañeras del LET y de jugadores de nuestro país que están en el European Tour. Este año he disfrutado muchísimo en los campos de golf y ganar la Race to Costa del Sol me da mucha confianza para 2021, ya que entre mis objetivos está clasificarme para la SolheimCup y los Juegos Olímpicos”, remataba Pedersen.

El presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que hizo entrega del trofeo de la Race to Costa del Sol diseñado por David Marshall, escultor escocés afincado en Benahavís, quiso dar la enhorabuena a Emily Kristine Pedersen y recordar el impacto de esta competición.

“Este evento nos está dando muchas satisfacciones con los diferentes torneos del ranking del Ladies European Tour vinculados a nuestro destino, una apuesta contundente por el golf femenino, tanto a nivel profesional, como amateur, que nos está otorgando ya una importante difusión de marca e imagen en mercados de especial interés para el destino, que tienen un alto porcentaje de mujeres golfistas como Alemania, Suiza, Francia, EE. UU., Canadá, Asia”.

Por su parte, Alexandra Armas, directora ejecutiva del Ladies European Tour, felicitó a la jugadora danesa y agradeció el apoyo a Turismo Costa del Sol.

“Emily es digna ganadora de la primera Race to Costa del Sol y estamos encantados de hacerle entrega de este galardón. Ha rendido a gran nivel durante todo el año y este título recompensa lo mucho que se ha esforzado para convertirse en una campeona. Además, me gustaría dar las gracias a Turismo Costa del Sol por su apoyo constante en un año difícil para el golf. Estamos deseando que comience ya la temporada 2021”.

La clasificación final de la Race to Costa del Sol se puede consultar AQUÍ