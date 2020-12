Tiger y Charlie, de tal palo tal astilla

Thomas dijo que Charlie, de 11 años, estaba ansioso por jugar por primera vez en el PNC Championship, el evento que empareja a un padre y su hijo en una competición a mejor bola cerrando la temporada en lo que suele llamarse la “silly-season”,(temporada tonta).

“Por alguna razón, Charlie siempre quiere ganarme, no importa a lo que sea”, dijo Thomas. “Aunque nunca me ha ganado jugando golf o en un concurso de golf, sigue picándome como su padre”. Será divertido. Tendremos un torneo dentro del torneo, tratando de cerrar su pequeña boca, pero será divertido”.

Thomas, de 27 años, ganador del PGA Championship de 2017, también hace su primera aparición en el PNC Championship, acompañado de su padre, Mike, un profesional de la PGA.

“Va a ser muy especial para nosotros”, dijo Justin. “Probablemente no será tan competitivo como lo será Charlie, pero estará ahí en algún lugar.”

La semana pasada, Charles Barkley le dijo a Tiger que era el mejor “trash-talker”, (hablar basura) - picar al contrario en términos más mundanos -, del golf. Aunque Thomas no profundizó en los detalles de la habilidad de Charlie para moverse en estos terrenos, aseveró que lo ha hecho antes. Ya contó que cuando se acercó a saludar a la familia Woods en la casa club del Augusta National después de terminar su última ronda en el Masters de 2019, Charlie le dio la bienvenida con este comentario: “Oh, oye, mira, es el tipo que no sabe patear”. No es mal, chico.

Thomas también señaló que Tiger le dijo que Charlie no sólo quería jugar, sino que pidió específicamente que lo agruparan en la partida con los Thomas. No tendríamos que sorprendernos si su deseo se hace realidad en la ronda inicial. Tiene todos los ingredientes para una divertida sesión de televisión