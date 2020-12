Así ha sido el 2020 para Nadal

Rafa Nadal se encarga de recordar después de cada triunfo este 2020 que no es un año para estar contento, por la situación de pandemia que afecta al mundo entero. Eso lo pone por delante, pero esta temporada 2020, pese a todo y pese a las dificultades, ha sido histórico para el tenista balear, pues ha conseguido igualar el récord de 20 Grand Slams de Roger Federer tras la conquista de su decimotercer Roland Garros, disputado en condiciones extrañas: en septiembre-octubre, muchos encuentros bajo techo, como la final; con frío, lluvia, pelotas nuevas... Pero en el duelo definitivo con Djokovic el zurdo dio una exhibición. Aparte de París, el español ganó un segundo título en la pista dura de Acapulco, dejando uno de los mejores golpes del curso ante Kecmanovic.

Rafa ha disputado 34 partidos individuales en 2020, con 27 victorias y 7 derrotas. Comenzó jugando la nueva ATP Cup con España, en la que perdió con Goffin, aunque lograron clasificarse, y después tampoco pudo en su cara a cara con Djokovic en la final. De ahí pasó al Abierto de Australia, su Grand Slam maldito, el que sólo ha conquistado una vez y donde la mala suerte le ha perseguido con lesiones inoportunas o, por ejemplo, una final de más de seis horas con Djokovic que tuvo en su raqueta. Esta vez jugó sano, pero Thiem se interpuso en su camino en cuartos de final, en duelo muy parejo a cuatro sets en los que el austriaco estuvo más fino en los tres tie breaks que se llevó. Acapulco el siguiente destino del manacorense, donde firmó la semana perfecta: triunfo sin perder un solo set. Y entonces, el coronavirus entró definitivamente en la vida de todos: no se jugaron los Masters 1.000 de Indian Wells ni de Miami, el tenis se aplazó en marzo y no volvió hasta agosto, con mucha incertidumbre porque en principio no tenía fecha de regreso. Wimbledon 2020 se suspendió definitivamente.

Nadal admitió que lo pasó mal en esos meses, desmotivado viendo lo que sucedía con un panorama triste y un futuro poco esperanzador en la que es su profesión y su pasión. Cuando hubo calendario, renunció a ir a la gira estadounidense, a defender su corona en el US Open, y volvió a las pistas para el Masters 1.000 de Roma, donde tuvo la cuarta derrota del curso ante Schwartzman. Fue la toma de contacto con la tierra batida, previa a su espectacular victoria en Roland Garros. Para cerrar el curso, el zurdo jugó en la pista dura y cubierta de París-Bercy. En Francia perdió con Zverev en semifinales, misma ronda a la que llegó en la Copa Masters, el torneo de los maestros, donde ganó a Rublev y Tsitsipas y, aparte de con Medvedev en penúltima ronda, fue superado por Thiem en la fase de grupos. Es la única espina del curso, ya que este año tenía esperanzas de llegar hasta el último partido en el gran torneo que le falta.

Son siete torneos en total en los que como mínimo ha llegado hasta cuartos. El zurdo, después de pasar unas vacaciones en Bahamas, ya está en plena pretemporada para preparar el 2021, que también empezará con retraso (el 8 de febrero) y con precauciones por el Covid-19. Antes, ha recogido en Madrid la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.