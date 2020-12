La respuesta de Luis Enrique a las palabras de Joan Laporta sobre que España no debe jugar ahora en Barcelona

Joan Laporta, durante la presentación de su candidatura para las elecciones del Barcelona, que serán el 24 de enero, fue preguntado por la posibilidad de que la selección española jugara en el Camp Nou. Y respondió esto: “Luis Rubiales, presidente de la Federación, es una persona inteligente que sabe que lo mejor para la selección es jugar donde tiene más apoyo, como Sevilla, Valencia, Madrid. Quizás aquí no sea el lugar más adecuado. Que la selección española no juegue en el Camp Nou es la mejor decisión porque la situación no reúne las condiciones más positivas para que lo haga”.

Luis Enrique, seleccionador nacional, fue preguntado por ello en la rueda de prensa para analizar el emparejamiento de la Roja con Italia en las semifinales de la Liga de las Naciones. “No voy a responder. Cada uno que diga lo que quiera”, expresó primero. Y añadió: “Estoy seguro de que en Barcelona hay mucha gente que quiere ver a la selección. Yo no tengo ningún problema en representar a la selección en cualquier sitio”.