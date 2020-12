Casillas y la imagen que borraría de la final de Glasgow contra el Leverkusen

Iker Casillas repasa su carrera en la serie documental “Colgar las alas” en Movistar. Y en el tercer capítulo tocaba el repaso a la final de Glasgow contra el Bayer Leverkusen en 2002, la del gol de Zidane. Casillas comenzó en el banquillo, entró por la lesión de César y salió convertido en un héroe después de varias paradas decisivas.

Pero hay un detalle de esa final que borraría. “Hay una imagen que no me gusta en Glasgow y es cuando se va César y le doy un abrazo de medio refilón. No me gusta por mí”, reconoce.

“En ningún momento fui a fastidiar a nadie. Con 20 años no tienes maldad, no fui jodiendo a César”, añade. No teníamos una relación muy fluida y eso nos marcó”, explica. “Me consta que César no lo pasó bien”, asume el capitán que levantó la única Copa del Mundo que ha ganado España.