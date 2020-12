Carlos Sainz se va de McLaren: así recuerda sus mejores momentos (vídeo)

Carlos Sainz está a un Gran Premio de dejar McLaren para irse a Ferrari y ha hecho un repaso de sus mejores momentos de estos dos años, en una entrevista difundida por la web oficial de la escudería británica:

Abu Dabi 2018

“Mi primer momento decisivo como piloto de McLaren es la prueba de Abu Dhabi de 2018. Es la primera vez que conozco realmente al equipo y la prueba me hizo sentir como en casa de inmediato en McLaren. Me puso en un estado de ánimo muy relajado y positivo de cara al invierno. Esas unas primeras 150 vueltas fueron muy importantes. Aunque el auto de 2018 no fue el mejor auto que McLaren ha producido, me permitió comprender algunas de las debilidades y trabajar de inmediato con el equipo para mejorarlas”

GP Mónaco 2019: el adelantamiento Kvyat

“Definitivamente, uno de mis mejores adelantamientos. No es fácil hacerlo en ese circuito y fue un movimiento arriesgado porque no es el lugar típico de adelantamiento en Mónaco”.

GP Brasil 2019: Del último puesto al podio

“Durante las primeras 10 vueltas estuve súper atacando, hice todo lo posible. Elegí empezar con el neumático blando para intentar ganar tantas posiciones como fuera posible. Hice uno de los mejores movimientos de mi carrera para pasar a Pérez en la P15 en la curva uno”, afirma. “Sabía que la mayoría de la gente optaba por una estrategia de dos paradas, así que opté por la de una sola parada para hacerles algo diferente. Cogí un ritmo después de las primeras vueltas y cuidé los neumáticos”, añade. Terminó cuarto, pero una sanción a Hamilton le hizo subir un puesto en el podio.

GP Abu Dhabi 2019: cambio de planes

“Hacia la mitad de la carrera, me estaba quedando sin puntos y me di cuenta de que si las cosas seguían igual, ¡me perdería ese sexto lugar por un punto! Fue entonces cuando comencé a hablar con mis ingenieros sobre la posibilidad de probar una estrategia alternativa: entrar en boxes con neumáticos medios con 15 vueltas restantes y atacar a fondo hasta la bandera a cuadros. Fue una completa improvisación porque ni siquiera lo habíamos considerado en nuestra planificación previa a la carrera, pero tenía sentido en mi cabeza ver cómo iba la carrera y cómo me sentía en el auto”. Lo hizo y acabó sexto el Mundial de pilotos.

GP Estiria 2020: dios de la lluvia

“Disfruto conducir en mojado más que en seco porque conducir se vuelve menos formulado y es más sentir el auto e improvisar en el camino: debes adaptarte constantemente. Al final, logré clasificarme en P3, mi mejor calificación en F1″.

GP Italia 2020: “Quería la victoria”

“Entendí por qué el equipo quería conformarse con la posición dos, con todos los puntos que aportaría, pero realmente quería la victoria porque, sinceramente, sentía que realmente me lo merecía”. Sainz apretó hasta la última vuelta y se quedó a un suspiro del primer puesto del cajón. Fue su segundo podio.

GP Toscana 2020: trabajo en equipo

“Si hay algo que he aprendido en McLaren, es cómo ser un mejor jugador de equipo: respetar y ayudar a mis colegas siempre que sea posible. Durante el resto del Gran Premio de Toscana [había sufrido un accidente], estaba ansioso por seguir lo que estaba haciendo Lando y compartí mi opinión con los ingenieros y los chicos de estrategia usando mis auriculares, en vivo desde la sala de ingeniería”.