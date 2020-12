Apuñalan al novio de la madre de Neymar en un hotel en Cancún

Otro escándalo más en el entorno cercano de Neymar. El novio intermitente de la mamá de Neymar, Tiago Ramos, ha publicado un vídeo en Instagram en el que afirma que fue apuñalado en un restaurante en el resort mexicano de Cancún cuando estaba disfrutando de unas vacaciones.

La pareja voló a un hotel de cinco estrellas la semana pasada después de que Nadine Goncalves decidiera dar a Ramos ‘una segunda oportunidad’.

Pero el joven de 24 años ha publicado un vídeo en Instagram que muestra sangre sobre su cuello y pecho mientras hacía públicos los detalles del ataque. El asalto, según cuenta habría sido premeditado: “Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló. Esto no va a permanecer como está. Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México”. Sin embargo, no hay noticias de que el joven de 24 años se haya puesto en contacto con la policía sobre el incidente del restaurante o si ha sido tratado en el hospital.

Ramos es cuatro años más joven que la estrella del Paris Saint-Germain, Neymar, y 28 años más joven que la madre del jugador. En ese momento parece que se encontraba solo y que la madre de Neymar había regresado a Brasil sin él después de viajar juntos a Cancún.

Una relación polémica

Nadine rompió con Ramos por segunda vez en junio tras un incidente en el que se cortó el brazo con un cristal. Su portavoz en ese momento lo atribuyó a un “accidente doméstico”. La pareja solo ha publicado una fotografía de ellos mismos juntos en las redes sociales, mostrándolos abrazados en el jardín de Nadine el 11 de abril. La publicación se titulaba: “Lo inexplicable no se puede explicar, solo se experimenta”.

El joven, según cuentan pasó por una depresión y salieron a la luz su relaciones con una serie de hombres, incluido el chef personal de Neymar. La presunta presión sobre Nadine por parte de su familia después de que se hicieran públicas las relaciones homosexuales del modelo, la llevaron a poner fin al romance.