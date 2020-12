Lo que se esperaba McLaren de Carlos Sainz y lo que se ha encontrado

A Carlos Sainz le queda un Gran Premio con McLaren, el del próximo fin de semana en Abu Dabi. Después, pasará página para comenzar su nueva aventura en la Fórmula-1 con Ferrari. El piloto madrileño protagonizó una buena carrera el domingo en Sakhir, con el momento estelar del espectacular adelantamiento al poderoso Mercedes de Bottas. El diario “As” ha charlado con el Director Ejecutivo de la escudería británica antes del adiós y las palabras de Zak Brown no pueden dejar en mejor lugar al madrileño: “Carlos ha hecho un trabajo excelente. Ha estado por encima de nuestras expectativas. Cuando fichas a un piloto de F1, no le fichas si no le consideras un piloto excelente, pero ahora podemos decir que lo hizo incluso mejor de lo que esperábamos”, asegura. “En estos dos años, Carlos ha sido una enorme contribución. También Lando [Norris, el otro piloto de McLaren], y mucha otra gente, pero sin duda ha jugado un papel importante y nos quedamos con unos recuerdos preciosos con él”, añade.