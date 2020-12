Modo crucero y altas revoluciones para Lucía y Gemma

Llegaron como terminaron el último torneo. Modo crucero activado y hegemonía máxima. Lucía Sainz y Gemma Triay se han conjurado para que este 2020 sea, además del año del COVID-19, el suyo, que se escriban bien grandes sus nombres y nunca se olviden. Porque están en modo apisonadora total y no parece que el pistón vaya a detenerse.

Y es que juegan ya casi de memoria, sabiendo lo que tienen que hacer y lo que no en cada momento, cuándo jugar lento, cuándo apretar, cuando defender y cuando venirse a la red para cerrar el punto. Todo eso y más lo hicieron ante toda una veterana en esta cita como es Carolina Navarro (con 11 Master Final a la espalda) y con una debutante, Aranza Osoro, a la que quizá se le notó algo de nerviosismo en ciertos momentos del partido.

Sin embargo, más allá de eso, Lucía y Gemma apostaron por el ataque total y por no dejar que la mente privilegiada de Carol entrase en el choque, como tampoco el poderoso brazo de Aranza, y por ello empezaron muy activas y convirtiendo en punto todo lo que tocaban, con un parcial perfecto. Superaron a la argentina y a la malagueña en prácticamente todo y endosaron un rapidísimo 6-0 de entrada.

Continuaría su versión arrolladora en el segundo, aunque con algo más de crecimiento y sobre todo soltura por parte de Osoro y Navarro, dispuestas al menos a no marcharse sin plantar cara. 3-0 de entrada con dos breaks en contra fue otro duro golpe para ellas que, no obstante, no podrá decirse que no pelearon, pues pudieron recuperar uno de los breaks y acercarse hasta el 3-2, pero ya poco más les dejaron hacer.

Otro parcial en contra, esta vez de 3-1, sirvió para que la catalana y la local cerraran su clasificación por la vía rápida con un 6-3.

Despedida y descanso muy merecido para Carolina Navarro tras un año complicado por la lesión de su compañera Cecilia Reiter, e ilusionante para una Aranza Osoro que ha llegado al Master, ha cuajado buenas actuaciones y ha llamado ya a las puertas de las grandes aspirantes a, cuanto menos, los viernes y los fines de semana en los torneos.