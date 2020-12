Batalla de tintes heroicos para la consagración de Di Nenno y Sánchez

Fue, sin duda, el partido de la jornada. Levantaba expectación sobre el papel, puesto que a él llegaban una pareja casi inédita esta temporada, con muy poco rodaje conjunto, y otra que lleva ya varios años unida y que ha demostrado estar en muy buena forma.

Cara a cara, el debutante Martín Di Nenno y Maxi Sánchez ante Fede Chingotto y Juan Tello, duelo entre tres jóvenes y un veterano que en este torneo, particularmente, se mueve como pez en el agua, de ahí su apodo de ‘El Maestro’.

Partido de exigencia física y desgaste, con dos parejas que quizá notaron los nervios propios de lo que se estaban jugando y que por eso no terminaron de asentarse en el partido. Les costó entrar en dinámica a los cuatro, pero una vez que lo hicieron, el partido fue tremendo.

No fue hasta el sexto juego cuando Fede y Juan conseguían dar el primer golpe del día en forma de quiebre, si bien acto seguido recuperaban lo perdido sus rivales para igualar todo como al principio y después, devolver la afrenta para ponerse por delante y cerrar el primer set a su favor (6-4).

Siguieron el ‘Tiburón’ y su joven pupilo con la cadencia positiva en el segundo pero Chingotto y Tello no son de los que se rindan, y con su juego eléctrico y de grandes bloqueos en la red, encontraron respuesta a las acometidas rivales para empezar poco a poco a subir enteros. Igualaban primero y después le daban la vuelta al luminoso con un parcial sin apenas errores que les concedía un 3-6 que dejaba todo como al principio.

Y la épica vino en el tie break, cuando se decidían los ganadores finales. Aquí estuvieron mucho mejor los chicos de Rodri Ovide, de nuevo siendo dos torbellinos en la pista y sumando breaks para alcanzar incluso el 5-2 en el marcador, viento de cola a favor para navegar sin oposición, pero reaccionaron Chingotto y Tello con el temple de dos veteranos y lograron igualar hasta llevar al desenlace esperado por el público: el tie break.

Si ya era un momento de nervios, tenso y sin opción al fallo, llegó un plus más de épica. En una volea de revés de Chingotto que se fue al fondo de la pista, carrera de Di Nenno para intentar devolverla de contrapared con la consiguiente caída al suelo y gritos de dolor.

No había lesión, solo unos calambres enormes por toda la pierna que le tuvieron un tiempo parado recibiendo asistencia de la fisio en la misma pista (pues no podía en el banquillo al no ser lesión) y que le obligaron a ser levantado del suelo por su compañero. No se podía mover, apenas andar, como si le quemara el suelo de la pista, a pequeños saltitos, pero jugó. Tiró de pundonor y siguió jugando, pues marchaban 5-2 arriba en el desempate, y no era momento de bajar los brazos.

Maxi se multiplicó en pista, defendiendo y atacando en su lado y en el de Martín, tapando lo imposible y exhibiendo físico ante las acometidas por partida doble de Juan y Fede, que apretaron para llegar a igualar, marcharse al 7-7 y terminar muriendo en la orilla (9-7); lo ganó por físico e ímpetu Maxi, y por fuerza mental Di Nenno (6-4, 3-6 y 7-6). TRE-MEN-DO.

Victoria total para ellos que volverán el sábado a la pista, esperando que Martín Di Nenno se haya recuperado totalmente. Dar la enhorabuena a Tello y Chingotto por la magnífica temporada realizada, por su victoria en el último torneo del año y por su merecida clasificación para el Master Final.