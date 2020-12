Ernesto Rodríguez es aficionado al baloncesto, «no especialmente madridista», pero hay algo en Doncic que le llevó a profundizar en su figura hasta escribir una biografía novelada, «Su nombre es Luka» (Editorial Contra, 208 páginas). El proyecto nació para dirigirse a niños y adolescentes y ha acabado convirtiéndose en un libro para gente de «entre diez y 99 años». No es la única peculiaridad del libro, que presume de una tipografía adaptada a personas con dislexia.

–¿Qué es lo que más le llama la atención de Doncic?

–Me recuerda, aunque sea un paralelismo con otro deporte, a Messi, que lo primero que hizo fue meter una vaselina. Y este chico lo primero que hace es meter un triple. Es asistir a lo que parece a todas luces que es el nacimiento de un jugador de época. Ya lo es. Lo difícil ha sido buscar el drama. ¿Dónde encuentro el drama? No lo hay.

–Y los pequeños dramas que tiene acaban bien, como la lesión en la final del Europeo.

–Pero es que al final ganan. Nace de pie. Es como Pau Gasol, le salen los sueños. Pau seguro que se retirará en los Lakers y a éste va a pasarle algo así.

–¿Fue muy complicado encontrar documentación de Luka antes de llegar al Madrid?

–Exacto. Encontrar incluso las propias referencias a la situación de Luka en Liubliana y a sus entrenadores es complicado. Pero llega un momento, desde que puso un pie en Madrid con 12 años, en que se ha cubierto la vida de este chico completamente. Ya es una exposición absoluta y es más fácil.

–No parece un libro sólo para «locos» del baloncesto o sólo para «locos» de Doncic.

–Eso es lo que más me alegra que me digan. A mi chica no le gusta el baloncesto para nada, no entiende de baloncesto, le es indiferente, lo ha leído por amor y al acabar este libro me ha dicho «estoy orgullosa de ti, no me gusta el baloncesto y ahora ya sé lo que son algunos conceptos que hay por ahí». Si te gusta el baloncesto lo entiendes bien y si no te gusta el baloncesto, también. En ese sentido estoy contento.

–¿Es buscado o ha salido así al buscar el acercamiento a la persona y no al personaje?

–Para saber cómo juega, ponte un vídeo o lees la sección de Deportes de los periódicos, pero al ser una biografía el componente humano es muy importante.

Portada del libro "Su nombre es Luka"

–La carrera de Doncic, ¿hubiera sido la misma de no venir a Madrid?

–Yo creo que fue al mejor lugar posible, con el mejor entrenador posible en el mejor contexto posible. El Real Madrid, con Pablo Laso, en una época de dominio absoluto. Le ha dado igual que los chicos tuvieran 16 años o los que tuvieran. Cabe pensar que la mejor posibilidad de todos los escenarios que le podían haber pasado a Luka ha sido el que ha vivido, pero a lo mejor con ese talento podía haber sido cualquiera.

–¿Era Laso más receptivo por su propia experiencia de ser un debutante joven?

–Claro. Es que Laso da gusto. Yo no soy especialmente aficionado del Real Madrid, pero lo ves en un tiempo muerto cagarse en todos los muertos porque no están defendiendo bien o pegar un broncote a un niño de 16 años porque tiene que hacerlo bien y no le puedes poner un pero a la gestión de Laso y del propio Real Madrid. La labor de Herreros y Angulo en la captación de Doncic tiene un valor incalculable, más los que hayan podido sacar después. Es un equipo que se está renovando constantemente y lo hace bien.

–Habla mucho en el libro de la sonrisa de Doncic y de su actitud siempre positiva.

–El otro día debutó LaMelo Ball en la NBA, había hecho un partido de tirárselo todo, una piedra detrás de otra, y después de fallar tres triples mete uno y se queda mirando al banquillo de los Raptors, que eran su rival, como diciendo «aquí estoy». Y Doncic es capaz de meter tres triples seguidos, callar la boca al entrenador y no darse importancia. De eso se trata, de hacer tu trabajo. Y ahí está la sonrisa de Luka, no hay drama.

–¿Lo ve comparable a los que se consideran mejores jugadores europeos de la historia: Sabonis, Petrovic, Nowitzki?

–Yo por edad no vi a Petrovic y de este nivel no he visto a nadie aparte de Antetokounmpo, que es un físico que no se ha visto algo así, de estos unicornios 2.0, pero lo ves con Grecia en una competición como el Mundial y se estampa. No sé si un generador de juego de estas características ha habido, a lo mejor Sabonis en el poste alto, pero así de jugador casi total, que pueda abarcar tres o cuatro posiciones, aunque sea base que por características físicas pueda jugar de escolta o alero y que tenga un impacto tan inmediato y tan abrumador en la NBA yo no he visto algo así. Habrá que ver cómo evoluciona, pero de momento no encuentro un paralelismo. Hay directores de juego pero que no tienen tiro, como Ricky Rubio, grandes anotadores como Juan Carlos Navarro, pero igual no tienen esa influencia en el juego. Habrá que ver cuál es el límite de este chico, pero no he visto algo parecido.

–La tipografía adaptada para personas con dislexia, ¿en qué consiste y por qué surge?

–Era una idea de uno de los editores, tenía clarísimo que quería que fuera así porque es un libro pensado para jóvenes, para adolescentes y la editorial quería que la tipografía fuera accesible a todo el mundo. Es letra de palo separada y eso hace que sea más fácil de leer.