Greg Norman vuelve a estar hospitalizado

Norman informó que esperaba ser dado de alta después de recibir un tratamiento de anticuerpos.

“Ahora de vuelta en el hospital después de un resultado positivo en mi prueba de PCR”, Norman publicó en su Instagram. “Recibiendo una infusión del anticuerpo Bamlanivimab. El camino a la recuperación total. Esperando salir más tarde hoy”.

“Quiero agradecer a los excelentes doctores y al personal del Palm Beach Gardens Medical Center por su increíble dedicación y profesionalismo en el cuidado y atención de los pacientes de Covid y en la obtención de esta infusión. Tienen mi mayor respeto”.

Norman también entró en más detalles de lo que había estado pasando.

“También a todos los que están ahí fuera, por favor, tómense esto muy, muy en serio”, escribió. “Si lo tienen, las variaciones y la intensidad de los síntomas varían de persona a persona. Estoy en forma y fuerte y tengo una alta tolerancia al dolor, pero este virus me dio una paliza como nada que haya experimentado antes. Dolores musculares y articulares a otro nivel. Dolores de cabeza que se sienten como un cincel que atraviesa la cabeza raspando pequeños trozos cada vez, fiebre, músculos que no querían trabajar como (sábado) paseando a mi perro Apolo mis cuádriceps y los flexores de la cadera no querían trabajar debido a la fatiga”.

“Entonces mi gusto falló donde la cerveza sabe mal y el vino igual. Y finalmente a veces luchando con la memoria de los nombres y las cosas. Luego está la irritación. Así que, por favor, tened cuidado”.