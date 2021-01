Carlos Sainz estalla: “¡Esto no es el Dakar, es una gincana!”

Carlos Sainz ha estallado contra el Dakar. El madrileño está enfadadísimo después de acabar la quinta etapa de un rally en la que volvió a perder tiempo y se perdió nuevamente con problemas de navegación. “Esto no es un Dakar, parece más una gincana de navegación que un rally. Esto no es conducir. No me gusta. Estoy un poco desmoralizado y disgustado”, dijo el piloto de Mini.

“Llevo 14 ediciones del Dakar y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora, todo el mundo está perdido buscando puntos de paso”, continuaba el madrileño, indignado como nunca con el Dakar.

La quinta etapa, con 457 km de especial entre Riad y Al Qaisumah, se presentaba como una de las más complicadas de esta edición, no sólo por los habituales problemas de navegación, sino por las piedras y las dunas que presenta el recorrido.

Carlos Sainz y Lucas Cruz se desviaron de la ruta y perdieron mucho tiempo. No obstante, recuperaron varios minutos en la última fase de la especial, recortando la diferencia con los favoritos hasta terminar a 10 minutos de Al-Attiyah y a 12 de Peterhansel.