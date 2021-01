El ex del Barça que asaltó el capitolio compara a Trump con Jesucristo y dice que Biden irá a la cárcel

El asalto al Capitolio de los Estados Unidos por seguidores de Trump que protestan por un supuesto fraude en las elecciones sigue dando que hablar. Allí se ha visto a medallistas olímpicos como el nadador Klete Keller o a ex jugadores de baloncesto, como David Wood, que estuvo en varios equipos de la NBA y de España, entre ellos el Barcelona, en la temporada 1989-90. El programa “Tu dirás”, de RAC-1, ha entrevistado al que fuera un combativo pívot, que ha explicado sus motivos, dejando varias perlas. Por un lado, quiso dejar claro que él no entró en el Capitolio, pero que los que sí lo hicieron fue sin oposición (La policía decía, “pase”), pero sí estuvo en las protestas porque considera que el recuento de los votos en las elecciones fue una estafa. “Había más de un millar de personas dispuestas a testificar ante los tribunales, pero el sistema judicial es un sistema corrupto que no nos dejó compartir nuestra historia. Joe Biden acabará en la cárcel. No será presidente de Estados Unidos, le detendrán esta semana y el presidente Trump volverá a mandar cuatro años más. Eso, cien por cien seguro”, aseguró.

Su imagen soplando un cuerno en la entrada del Capitolio se hizo viral. “El cuerno es un instrumento hecho a mano que utilizaban los rabinos judíos, y si lees la Biblia la batalla de Jericó, cuando hacían sonar el cuerno en la batalla de Dios, las murallas cayeron. Hice sonar el cuerno y recé, para que cayeran las murallas de la corrupción; para que cayeran las murallas del fraude electoral”, explicó. Incluso llegó a comparar a Trump con Jesucristo: “Es un incomprendido, como Jesús”. Y también comparó la situación con la Alemania de Hitler: “Observa Alemania y Adolf Hitler antes de llegar al poder. Controló los medios. América y los medios están gobernados por una agenda global, para echar al gobierno de los Estados Unidos. Todos los medios están en contra el presidente Trump: estamos en la Tercera Guerra Mundial, es una guerra cibernética, una guerra de propaganda en la que es muy difícil ver qué es verdad y qué es mentira”.