En 2011, Kanye West y Jay-Z publicaron el álbum conjunto ‘Watch The Trone’, nombre que también la gira que hicieron. Como homenaje, Nike y LeBron James diseñaron unas zapatillas especiales, las Watch The Trone Nike LeBron 9.

Se diseñó un modelo en negro y otro en dorado, más difícil de conseguir, como un guiño a la portada del álbum de Kanye West y Jay-Z, hecha totalmente en tono dorado. Nike ya se prepara para lanzar las LeBron 16 durante el All Star Weekend, pero el 9 continuará siendo un modelo icónico para los fanáticos de las sneakers. Para estos no resulta sencillo conseguirlas, tanto por su limitado stock, puesto que es un modelo que ya no se fabrica, como por su elevado precio, que ronda los 3.000 euros en la reventa.

Pero no solo los aficionados a las zapatillas no se olvidan de ese icónico modelo, sino que el propio LeBron tampoco lo hace, como dejó claro a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 77,6 millones de seguidores.

La cuenta Bleacher Report Kicks lanzó una pregunta en esa red social y pidió a sus seguidores que eligieran el modelo que más les gustaba de las Watch The Trone Nike LeBron 9 y acompañó la pregunta con las fotos de las zapatillas en negro y en dorado.

La pregunta hizo dudar al mismo LeBron James, que subió una storie a su perfil y dejó claro que los dos modelos le gustaban tanto que no sabía con cuál quedarse.