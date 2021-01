Carlos Sainz vivió ayer uno de esos días que no olvidará jamás. El madrileño realizó su primer test con Ferrari. Se puso al volante por primera vez de un monoplaza rojo con todo lo que eso significa para alguien que sueña desde pequeño con ser piloto de F-1. Lo hizo en el circuito de Fiorano, la pista particular que la marca tiene a escasos metros de la fábrica en Maranello y fue con el coche de 2018. Cosas de la normativa de la FIA para controlar los ensayos porque el chasis de 2021 no aparecerá hasta marzo durante los entrenamientos de pretemporada en Bahréin.

Después de varias semanas de reuniones en Italia con los ingenieros –con regreso los fines de semana a Madrid–, por fin pudo conducir y conocer el método de trabajo de Ferrari. Ni el coche ni el circuito eran los apropiados para sacar conclusiones, pero el objetivo era adaptarse a determinados protocolos como conocer el volante (no es lo mismo hacerlo en la oficina que rodando a 300 kilómetros por hora), las salidas, las comunicaciones con su ingeniero, Riccardo Adami... Antes, Sainz pudo conocer la pista a los mandos de un Alfa Romeo Giulia, aunque no han trascendido tiempos ni resultados en comparación con su compañero Leclerc que rodó 24 horas antes. Tampoco importa demasiado a estas alturas porque Sainz debía acostumbrarse al comportamiento general del coche y la forma de trabajar de todo un equipo. Lo que sí sorprendió es que después de la prueba Sainz y el equipo recibieran la visita de John Elkann Agnelli, presidente de Ferrari y máximo responsable de la nueva multinacional denominada Stellantis. También estaban Mattia Binotto, jefe del equipo, y Carlos Sainz padre. Sainz es el tercer piloto oficial español en Ferrari después de Alfonso de Portago y Fernando Alonso.

Sainz volverá a rodar hoy en sesión matinal para continuar su adaptación 45 días después de su último Gran Premio disputado. Mick Schumacher también tendrá un mini test como piloto de Haas F1, ya que pertenece a la cantera de la marca italiana.