Nadal se moja sobre el sueldo de Messi

Rafa Nadal todavía no ha podido debutar en el año 2021. Lo iba a hacer en la Copa ATP, pero unas molestias en la zona baja de la espalda le tuvieron de baja ante Australia y así seguirá seguramente unos días más. El Abierto de Australia está a la vuelta de la esquina. De todo ello habló en una entrevista en #Vamos, de Movistar.

Lesión

“No es que esté fatal, fatal, pero tampoco lo suficientemente bien para jugar. En un entrenó noté que se ponía la zona dura y estoy haciendo tratamiento. He mejorado los últimos días, pero todavía no estoy al cien por cien de mis posibilidades. Ayer (ante Australia) fui a calentar, no me sentí preparado, y Pablo [Carreño] y Roberto [Bautista] lo hicieron muy bien.

Sin Nadal el equipo...

“No hay responsabilidad extra. Ellos son campeones en su deporte y salen a ganar. Ningún drama porque yo no juegue”.

Récord de Grand Slams, está empatado a 20 con Federer

“El primer objetivo ahora mismo es intentar recuperarme lo mejor posible. He hecho una buena pretemporada. Yo no soy muy dado a grandes fiestas ni a grandes dramas, ni cuando gano ni cuando pierdo. Lo único que puedo hacer es intentar pelear cada día por ser mejor, para generarme oportunidades de hacerlo lo mejor posible en cada torneo. Mi primer objetivo es el Abierto de Australia, pero si no se da bien, la temporada sigue”.

El sueldo de Messi

“No entiendo el debate. Es un jugador que es de los mejores de la historia sin duda y él cobra lo que el club está dispuesto a pagarle. No hay más debate. El club ha considerado que Messi es merecedor de cobrar esto, y bien por él. Al fina el club tendrá que lidiar con sus finanzas y con su visión de futuro, con Leo o sin él”.

Situación del Real Madrid

“Después de unos tiempos tan difíciles es difícil la planificación de cualquier cosa, a nivel de club, fichajes, renovaciones... Todo esto que conlleva el fútbol. Esta crisis sanitaria que deriva en lo económico hace que sea difícil para los clubes. Hay que tener tranquilidad y saber sobrevivir”.

Medidas anti Covid en Australia

“Aquí todo el mundo tiene la opción de opinar, se puede hacer desde el teléfono, pero lo que hay que hacer es opinar con conocimiento. Evidentemente es un cambio, pero Australia es un claro ejemplo hasta ahora de cómo saber controlar la pandemia. Pueden hacer una vida prácticamente normal. Cuando fuimos a Australia sabíamos lo que había, así que estábamos mentalmente preparados. Yo y la gente que estaba conmigo lo hemos vivido con optimismo y positivismo”.