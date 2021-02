Se desvela lo que gana Fernando Alonso en la F1, lejos del sideral sueldo de Hamilton

El inglés Lewis Hamilton, que el año pasado igualó el récord histórico de siete títulos Mundiales de Fórmula Uno del alemán Michael Schumacher, renovó por una temporada más el contrato que le une a su escudería, Mercedes y seguirá siendo el piloto que más cobra de la competición, con una ventaja sideral sobre los otras, también sobre Fernando Alonso.

“Estoy encantado de afrontar la que será mi novena temporada con mis compañeros de Mercedes”, declaró Hamilton, de 36 años, que el curso pasado elevó a 98 su propia plusmarca histórica de ‘poles’ en Fórmula Uno y batió la de victorias en la categoría reina que detentaba Schumacher (91), que amplió a 95 antes de acabar la temporada. Eso hace que Mercedes le pague la escalofriante cifra de 45,5 millones, según The Sun, algo menos de lo que ganaba, pero puede que haya conseguido, a cambio, ayuda para su fundación. “Estoy orgulloso de poder decir que estamos prolongando ese esfuerzo más allá de este año, al lanzar una fundación dedicada a la diversidad y la inclusión en el deporte. Me inspira todo lo que podemos construir juntos y ya no veo la hora de volver a los circuitos en marzo”, asegura Hamilton

Hamilton es el mejor piloto de todos y por eso su sueldo dobla al segundo: Max Verstappen (Red Bull), con 20,7 millones de euros. Según el periódico británico los terceros son Charles Leclerc (Ferrari), con 11,6 millones y Daniel Ricciardo (McLaren), con la misma cantidad.

El siguiente es Carlos Sainz, el flamante fichaje de Ferrari y que estaría ganando unos 8,3 millones de euros, puede que doblando lo que ganaba hace un años. Vettel ganará parecido en Aston Martin.

Y ya por fin aparece Fernando Alonso, que en su regreso a la competición, Renault le paga 7,5 millones de euros. El piloto asturiano sabe que en su regreso a la F1 tiene que volver a ganarse el respeto entre los compañeros y también un sueldo mayor.

Detrás de Fernando están Valteri Bottas (Mercedes), con 6,6 millones de euros; Sergio Pérez (Red Bull), que no llega a cinco; y Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que supera los cuatro.

