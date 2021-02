La dura respuesta del candidato de Ciudadanos a Piqué: mete a España

Piqué llevaba una temporada sin decir nada y ahora parece dispuesto a soltarlo todo. Ha vuelto a trabajar sobre el césped, el Barcelona por fin va bien esta temporada y el central del conjunto catalán ha decidido que es la hora de hablar y dirigir un poco el discurso hacia lo que le interesa, que si el Madrid, que si los árbitros y esas cosas que él sabe que van a generar cierto ruido a su favor.

Ahora también habla de política y estuvo viendo el debate de los candidatos a la Generalitat de Cataluña. Piqué siempre ha sido un hombre que no le importa mojarse en asuntos políticos, o mejor, que no le importa mojarse en si Cataluña tiene o no que celebrar un referéndum. En parte, las elecciones catalanas van de eso, y quizá por esa razón Piqué vio el debate y dejó muy claro en las redes sociales que era un espectador más. “Garriga, Carrizosa y unas palomitas”, escribió en un mensaje en Twitter.

Eso ha provocado que el candidato de Ciudadanos, Carrizosa, le conteste una vez acabado el debate. Lo hace de manera original, la verdad. “Gràcies per seguir el #DebatTV3! Es diu crispetes, Gerard! Y yo me las guardo para tu regreso a la Selección”, le dice el hombre de Ciudadanos, que espera que su bajada de votos no sea muy pronunciada. “Es diu ironia, Carles. Ànims” (se llama ironía, Carles. Ánimo”, vuelve a contestar Piqué, que no suele dejar que otros terminen las conversaciones.

Es diu ironia, Carles. Ànims. — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 10, 2021

La primera respuesta de un usuario al último comentario de Piqué es uno que le dice: “Se llama Carlos”. Aunque Piqué nunca ha dicho a quien vota, parece bastante claro que su opción no va a estar en el lado de Ciudadanos o de Vox, que siempre se han negado a celebrar un referéndum inconstitucional.