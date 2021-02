¿A quién votan Piqué o Busquets en las elecciones catalanas?

Los futbolistas intentan mojarse lo menos posible en asuntos políticos porque para ellos, todo lo que digan puede ser usado en su contra. Cualquier manifestación pueder ser usada por cualquiera de los contendientes y, además, en estos tiempos, todo lo que se dice queda registrado en las redes para siempre.

Las elecciones catalanas son uno de esos asuntos polémicos en los que los futbolistas no se mojan, y más si juegan en el Barcelona, un club que en los últimos años se mostró muy activo durante el proces tomando partido. Ahora todo está más calmado y hasta Laporta ha decidido rebajar sus opiniones políticas durante la campaña electoral del club. Cada vez que le preguntan, aunque reconoces sus simpatías independentistas, asegura que el club es una entidad abierta y no debe tomar partido, cosa que sí hizo cuando él estuvo al mando hace años.

Piqué es el jugador que más se significó en el problema catalán y siempre ha defendido que les debían dejar votar. No ha dicho a quién va a votar este domingo de elecciones catalanas, pero repasando sus declaraciones y sus últimos tuits, en los que, con ironía, se enfrentaba a Garriga, de Vox y a Carrizosa, de Ciudadanos, no es mucho aventurar que esas opciones no son las del defensa y emblema del Barcelona. Sin embargo, el voto es secreto y Piqué no ha querido, esta vez, decir ni aproximarse acerca de su elección. Económicamente, es decir si es de izquierdas o derechas se puede deducir de lo que de dijo a Ibai acerca de pagar impuestos: “En España pagamos muchos impuestos, y gracias a esos impuestos nos ayudamos entre todos y es un privilegio. En eso somos un país de los mejores que hay en el mundo.

Busquets también es catalán y juega en el Barcelona, pero a diferencia de Piqué nunca ha hecho altavoz de ninguna reivindicación política. Ni a favor ni en contra, en silencio y cuando en la selección española, en 2017 le preguntaron acerca de todo lo que había pasado, fue más que prudente: “Yo es lo que hago, estoy aquí como jugador. Al final todos somos personas y pensamos de una manera u otra, pero aquí venimos a jugar, a estar con la selección, a hacerlo lo mejor posible y como en el día a día de nuestro club, yo solo me dedico al fútbol, a jugar y a opinar de fútbol”.

Los futbolistas prefieren no hablar de estas elecciones. Los periodistas deportivos, como Pedrerol, sí han hecho un llamamiento: