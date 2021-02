Figo, sobre los disturbios por Hasel: “Y después la culpa es de la Policía...”

Los disturbios en España y sobre todo en Barcelona empezaron, dicen, para pedir la libertad de Pablo Hasel y han acabado asaltando las tiendas, si es que ese no era el objetivo principal.

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha admitido este domingo que se ha quedado “muy solo” a la hora de pedir que las manifestaciones de esta semana en Barcelona se desarrollen por la vía pacífica; “la soledad del conseller de Interior es enorme”, ha asegurado.En declaraciones a Rac1, Sàmper ha afirmado que, bajo su punto de vista, ha faltado “contundencia” de “todas las fuerzas políticas y sociales” para pedir que las protestas a favor de la libertad del rapero Pablo Hasel no derivasen en disturbios, y ha añadido que lo que ha ocurrido en Cataluña desde el martes “no es derecho de manifestación”.

Gran parte de la ciudadanía está indignada. Luis Figo entre ellos: “La libertad de expresión es más bonita calzando unas Nike!! Y después la culpa es de la policía Vergonzoso”, ha escrito el portugués, que ya se enfrentó a Echenique porque el portavoz de Podemos defendió a los manifestantes. Figo se ha puesto en contra desde el principio.

La libertad de expresión es más bonita calzando unas Nike!!

Y después la culpa es de la policía 💁‍♂️ Vergonzoso https://t.co/yHgVbRXlXH — Luís Figo (@LuisFigo) February 20, 2021

Alfonso Reyes ha sido más irónico: “Siempre que tiro la basura me parece ver al contenedor con bigotito «cepillo de dientes». Al pisar el pedal, levanta el brazo y creo oir un «heil». No me extraña que sean los primeros en arder en las protestas pacíficas de los «antifas». Merecido lo tienen por fachistas”

Siempre que tiro la basura me parece ver al contenedor con bigotito «cepillo de dientes». Al pisar el pedal, levanta el brazo y creo oir un «heil». No me extraña que sean los primeros en arder en las protestas pacíficas de los «antifas». Merecido lo tienen por fachistas. — Alfonso Reyes (@alfreyes14) February 21, 2021

Ayer, la quinta noche de protestas en Barcelona por el encarcelamiento de Hasel se saldó con disturbios y saqueos en decenas de tiendas del centro de la ciudad, sobre todo del paseo de Gràcia, y con daños en el edificio modernista del Palau de la Música.

Sàmper también ha afirmado que no consta ningún lesionado como consecuencia de la carga policial de anoche de los Mossos en la calle Gran de Gràcia de Barcelona, en la que encapsularon a los manifestantes en el centro de la misma, lo que produjo una situación de apiñamiento.

Sobre estos hechos, Sàmper ha dicho que se hizo una "mínima autorización" del uso de la fuerza durante un minuto y que se revisará la actuación "si se tiene que revisar": "Cualquier acción de orden público es desagradable", ha señalado.

Preguntado por si es partidario de retirar los proyectiles de foam del armamento antidisturbios de los Mossos, Sàmper ha afirmado que alguien “le tendrá que convencer” de “cuál es el mejor modelo” de orden público para una sociedad determinada, aunque ha insistido en su voluntad de abrir un debate en el Parlament sobre dicho modelo.