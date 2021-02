“Me la sabía”, la respuesta que ha fallado en Pasapalabra

No ha podido ser. Pablo Díaz se ha quedado muy cerca del bote de Pasapalabra. Ha estado muy cerca, pero no ha logrado los de 1.294.000 euros, en su pelea con Marta Terrassa por uno de los premios más sutanciosos de la televisisón.

Ha sido la letra hache la que le ha fallado: “Pues la última sí me la sabía... 3 o 4 no, pero esa sí . Pensaba que se llevaba el bote. Delenda est Carthago”, ha escrito Alfonso Reyes acerca de la respuesta que no ha dado uno de los concursantes más famosos del programa. El ex jugador de baloncesto reconoce que él hubiese fallado en otras cosas, pero como lector de historia y muy interesado por ella, sí que hubiese acertado con el protagonista de la letra hache.

“Ay, Hannón el Grande. Convencido de que se lo llevaba”, ha dicho uno de los seguidores de Alfonso Reyes.