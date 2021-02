Hasta Pedri se lesionó: la barbaridad de partidos que lleva el Barcelona en 2021

Pedri se llevaba las manos a la cabeza y miraba al suelo en el banquillo, justo después de ser sustituido por obligación en el duelo contra el Sevilla. Rápidamente volvió a estar atento al partido. Araujo, en cambio, se enfadó pero bien: reaparecía tras su esguince de tobillo, entró para dar descanso a Piqué y duró 18 minutos. Pidió el cambio, después quiso volver, Koeman se puso serio porque no quiere arriesgar y el central uruguayo se quedó sin regresar al césped y lo pagó dándole una patada a una valla. Piqué, por cierto, terminó con la rodilla vendada. «Son pequeñas cosas, tengo hablado con el míster ir aumentando la carga poco a poco. He jugado más de lo que me esperaba», confesó en los micrófonos de Movistar +. Tras casi tres meses parado ha disputado 78 minutos contra el PSG, 90 contra el Cádiz, 77 contra el Elche y ayer, 67.

18 partidos en 61 días

El parte para la enfermería son las secuelas no sólo del último duelo, también de la larga temporada, en la que todo está demasiado apretado: tienen que jugar los mismos partidos en menos tiempo, porque empezó tarde y no puede alargarse mucho por la Eurocopa. Entre el 22 y el 29 de diciembre, en el pequeño parón por Navidad, fue la última vez que el Barça tuvo una semana de descanso. Desde ahí han pasado 61 días y los azulgrana han disputado 18 partidos entre Liga, Copa, Supercopa de España y Champions. Son todos los posibles. Es uno cada 3,3 días y la aparición de molestias es inevitable. Pedri es uno de los futbolistas más utilizado por Koeman. Tras el encuentro en el Sánchez-Pizjuán entró en el hotel de concentración con unas muletas y sin apoyar el pie izquierdo. «Tiene una lesión muscular en la parte baja de la pierna izquierda». Mañana se le harán más pruebas para saber el alcance exacto», dice el parte médico. En el verde parecía un problema de tobillo, pero al ser muscular tiene aseguradas un par de semanas de baja. El canario ha disputado 37 partidos esta temporada y aparte de la fantasía que aporta en ataque su trabajo defensivo es notable. Es casi un todocampista, pese a tener un físico en apariencia débil. Pese a tener sólo 18 años, su cuerpo ha dicho basta. A su lado, Araujo iba andando sin necesidad de ayuda, lo que indica que no tiene lesión grave, pero que todavía debe vigilar el esguince que le ha tenido parado todo el mes de febrero.

Las molestias, los dolores, fueron la nota negativa de un Barcelona que por fin compitió bien ante un rival «grande», que era una de las asignaturas pendientes de este curso en el que ha tenido tantos altibajos. «Si estamos bien de cabeza, da igual quién juegue. Es el hecho de tener el espíritu este de equipo», analizó Piqué, muy optimista después del rendimiento que mostraron en un estadio y ante un rival muy complicados. «No han chutado a puerta», recordó el central. El valor del conjunto barcelonista se mide más por los goles que no le hicieron que por los que marcó. Por segunda jornada consecutiva deja la portería a cero después de venir de una racha de 15 tantos encajados en ocho partidos. «Claro que hay Liga, cosas peores se han visto. Y el miércoles vamos a plantar batalla. Si llegamos a la final de Copa la temporada cambia por completo», opinó el defensa. Koeman coincide con él: «Con esta ambición hay posibilidades para la Liga y para la Copa», dijo el entrenador, que apostó por tres centrales y dejó en el banquillo a Griezmann, pero aseguró que no es «ningún mensaje» para el francés.